Smeup investe nel software retail con Negoziando e lancia il fondo s2capital

(red.) Un duplice annuncio per smeup, leader nel panorama informatico italiano, che inizia il 2022 con importanti investimenti e una strategia di business focalizzata sull’innovazione. Il primo è rappresentato da un’importante operazione che si configura in diretta continuità con gli investimenti di smeup effettuati negli ultimi 25 anni sulla soluzione Negoziando, il software gestionale per il mondo Retail con oltre 3000 installazioni in 39 paesi e tradotto in 8 lingue.

Si consolida infatti la pluriennale partnership con il Gruppo Tekio composto da Tekio S.p.A, system integrator impegnato nella commercializzazione e integrazione di soluzioni applicative proprie e di terzi, e The Blue Seed srl, una PMI innovativa focalizzata nello sviluppo di tecnologie applicate al settore Retail, con un conferimento delle attività relative a Negoziando, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a SME UP S.p.A.

L’obiettivo è quello di creare un polo tecnologico nel mercato dei software Retail in grado di confrontarsi con i player di settore sia italiani che esteri.

Dall’unione tra il Gruppo Tekio e il ramo Negoziando smeup nasce una nuova realtà organizzativa composta da oltre 25 specialisti del mondo Retail, per un fatturato atteso di circa 4 milioni di euro con basi operative distribuite tra la sede legale del gruppo a Milano e l’attuale sede smeup di Nova Milanese.

Il secondo annuncio riguarda una nuova importante sfida per smeup: si tratta del lancio di s2capital, il fondo di corporate venture capital legato al contesto di smeup4innovation. Obiettivo del fondo sarà quello di investire in startup che focalizzano il proprio business nella diffusione dell’innovazione tecnologica nell’economia reale, con particolare attenzione al segmento B2B, mettendo a disposizione delle stesse startup le competenze e le relazioni industriali costruite in oltre 30 anni di attività.

L’obiettivo di smeup è quello di creare una relazione con diverse startup, alle quali dare un contributo significativo in termini di competenze e/o relazioni e in cui smeup risulti un fattore determinante nel processo di creazione del valore.

Queste startup potranno accedere agli spazi aziendali per lavorare e per organizzare eventi, oltre a presentare il proprio progetto imprenditoriale ai clienti smeup in eventi appositamente organizzati.