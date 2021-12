Timken, osservata speciale da 6 imprenditori: “Fare presto”

(red.) Quale sarà il futuro della Timken di Villa Carcina? Appurato e confermato l’interesse di sei imprenditori, intenzionati a rilevare il sito industriale bresciano, come emerso nelle scorse settimane, ora si attende di conoscere le tempistiche necessarie alla concretizzazione delle offerte. L’azienda valtriumplina, che ha chiuso i battenti lo scorso 19 luglio, lasciando senza lavoro oltre un centinaio di addetti e per la quale si è mosso, trasversalmente, il mondo politico locale, regionale e quello imprenditoriale, isarebbe nelle ire di diverse realtà produttive, come emerso lunedì 27 dicembre in un incontro, da remoto, tra Fiom, con il segretario generale di Brescia, Antonio Ghirardi, il vicepresidente di Confindustria Brescia, Roberto Zini, il ministero dello Sviluppo economico, con la presenza dei consulenti di Timken, il direttore dello stabilimento, Francesco Contolini, il presidente europeo di Timken, Andy Dillon, i rappresentanti della Regione Lombardia, ed il segretario nazionale e responsabile automotive, Michele De Palma.

La proprietà ha confermato i sei potenziali interessamenti: per ora, come emerso dal tavolo congiunto, sono state effettuate visite e sopralluoghi allo stabilimento valtriumplino ed i contatti con gli interessati si protrarranno fino a fine gennaio, con la convocazione di un altro vertice, promosso con il Mise, tra il 17 e il 21 gennaio.

Ancora 50 i lavoratori che non hanno trovato un’altra sistemazione (su 105) e che attendono di conoscere l’esito delle trattative in corso, chiedendo di spingere sull’acceleratore per giungere, a breve, ad una soluzione.