Alfa Acciai Brescia, “sostenibile è meglio”

(red.) Il Gruppo Alfa Acciai di Brescia ha presentato, martedì 14 dicembre, il suo primo Bilancio di Sostenibilità, uno strumento consolidato e utilizzato da un numero crescente di player del settore per comunicare a tutti gli stakeholder le performance aziendali in ambito economico, sociale e ambientale. Il perimetro di rendicontazione riguarda tutte le società operative del Gruppo, ovvero Alfa Acciai spa e le sue controllate Acciaierie di Sicilia spa, Alfa Derivati srl, Ferro Berica srl e Tecnofil spa.

I capitoli del Bilancio sociale, elaborato coerentemente agli standard GRI (Global Reporting Initiative), corrispondono ai principali ambiti di rendicontazione definiti a livello internazionale e riguardano le iniziative adottate per una governance trasparente, la responsabilità ambientale e la circolarità dei processi produttivi, la responsabilità sociale, la cura delle persone e delle comunità locali e le strategie per la garanzia della qualità.

“Il 2020 è stato un anno complicato”, si legge nella nota dell’azienda, “caratterizzato dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e dai lockdown diffusi, che hanno segnato le performance economiche in modo significativo. Fin dall’inizio della crisi sanitaria, l’attenzione del management del Gruppo Alfa Acciai si è focalizzata in primis sulla sicurezza dei propri collaboratori e dei loro familiari. Dapprima con la chiusura volontaria, che ha anticipato le indicazioni assunte dal Governo alla luce della gravissima situazione che si stava manifestando su Brescia, poi con l’adozione di un Protocollo di condotta e l’organizzazione di una specifica Commissione, costituita da datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente, per gestire in sicurezza la ripartenza e tutte le fasi successive che tuttora perdurano”.

“Le sei settimane di chiusura e la forte riduzione del regime produttivo”, continua la nota, “adottato nei primi mesi per contenere i contagi, hanno pesato sui volumi di produzione e sulle vendite, ma non è stata intaccata la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Nell’anno di rendicontazione il valore generato è stato pari a 689 milioni, mentre quello distribuito agli stakeholder (fornitori, dipendenti, pubblica amministrazione e comunità) ha raggiunto i 694 milioni”.

“Il primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Alfa Acciai”, viene spiegato, “sintetizza la sensibilità e l’impegno che da decenni l’azienda profonde in tema di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Questo si traduce in risultati concreti, come l’altissima percentuale (>97%) di materiale riciclato post-consumo contenuto dai prodotti delle aziende del Gruppo e il costante impegno per la massima valorizzazione di tutti i residui derivanti dai processi produttivi”.

Il Bilancio Sociale rendiconta anche i progetti in via di sviluppo. Fra questi, di grande rilievo è lo Smart Grid Pilot, un programma di ricerca condotto in partenariato con A2A Calore e Servizi, l’Università di Brescia e District Heating Planet e con il supporto di Regione Lombardia, che ha permesso di avviare la sperimentazione, la quale si sta rivelando estremamente positiva, di un sistema di recupero del calore proveniente dall’acciaieria e cessione alla rete del teleriscaldamento della città di Brescia. Il progetto sarà completamente implementato nei prossimi anni e darà la possibilità di raggiungere a pieno regime un recupero energetico fino a 20 MWt, per un quantitativo di circa 60.000 MWh/anno, pari al fabbisogno di 6.000 appartamenti equivalenti.

Ulteriore testimonianza della storica attenzione al territorio circostante agli stabilimenti, in particolare bresciano e catanese, è l’istituto dell’Osservatorio Alfa Acciai. Si tratta di un tavolo coordinato dal Comune di Brescia attivo dal 2007 e costituito da vari soggetti, tra cui diversi rappresentanti delle istituzioni e della comunità locale, con la funzione di divulgare periodicamente gli impatti ambientali del sito e valutarne l’andamento, raccogliere le segnalazioni dalla cittadinanza e discuterne le soluzioni. Il lavoro confluisce in un rapporto riepilogativo periodico, la cui pubblicazione più recente è di giugno 2021.

Il Bilancio di Sostenibilità si apre con una Lettera agli Stakeholders a firma del Presidente Ettore Lonati e dell’Amministratore Delegato Amato Stabiumi, che sottolinea come “la sostenibilità ambientale, sociale ed economica permea tutte le mansioni e strategie, che siano nuovi investimenti o cambiamenti procedurali, perché è da sempre nella nostra cultura, garantita da un azionariato stabile e da un management professionale. Ringraziamo qui tutte le persone che lavorano nel Gruppo per averla fatta propria”.

“Siamo molto soddisfatti della pubblicazione del nostro primo Bilancio Sociale, quale progetto di comunicazione della nostra Corporate Social Responsibility”, ha commentato Clara Stabiumi, Membro del CdA. “Il tema ambientale oramai è sempre più incalzante, ma solo durante questo drammatico periodo di pandemia la rilevanza delle aziende quale luogo sicuro è emersa in tutta la sua portata». E nel dedicare «questo lavoro corale a tutte le famiglie dei collaboratori del Gruppo – ha aggiunto – ci piace rappresentarci con un pettirosso, uccellino simbolo di forza, rinascita e fedeltà al proprio territorio, con un tributo a Brescia, Leonessa d’Italia”.

“Il mondo”, ha aggiunto Giuseppe Cavalli, Direttore Generale, “ormai è proiettato con decisione verso una fase di transizione ecologica che determinerà molti cambiamenti, ci saranno discontinuità ma anche opportunità. Il Gruppo Alfa Acciai, insieme a tutti gli stakeholder, vuole farsi trovare pronto. Questo bilancio sociale sintetizza l’attenzione che da sempre le nostre attività hanno rivolto ai temi della sostenibilità e vuole rappresentare il terreno di gioco e i giocatori, ovvero gli stakeholder, per la fase nuova che sta iniziando”.