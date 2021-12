Lombardia, 4 mln per il “Bando imprese storiche”

(red.) “Via libera da Regione Lombardia a 4 milioni di euro per il bando ‘Imprese storiche verso il futuro 2022’ che sosterrà le attività di tradizione dei territori, una buona notizia per il mondo del commercio”.

Così il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega Floriano Massardi in merito al contributo per il sostegno delle attività storiche lombarde.

“Dal 15 dicembre 2021 e fino al 28 febbraio 2022 le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la propria domanda a Unioncamere Lombardia per ottenere un finanziamento, a fondo perduto, pari al massimo del 50% delle spese e fino a 30 mila euro – precisa il vicecapogruppo Massardi – le risorse (3 milioni per a favore delle imprese del commercio e 1 milione per quelle dell’artigianato) consentiranno: ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione, restauro e conservazione dei locali e, soprattutto, innovazione tecnologica per quei negozi riconosciuti dalla Regione come realtà storiche del tessuto economico di vicinato.

“I commercianti e le botteghe che svolgono la propria attività da oltre quaranta anni – sottolinea Massardi – rappresentano un patrimonio identitario di straordinario valore e compongono, ad oggi, un elenco di ben 2.234 realtà presenti in tutta la Lombardia, tra le quali 162 riconosciute in provincia di Brescia. Un passo importante che dimostra, con i fatti, la grande attenzione di Regione Lombardia nel difendere il tessuto socio-economico delle nostre comunità. Sostenere l’eredità imprenditoriale e il rapporto con il territorio dei negozi storici – conclude Massardi – è fondamentale per valorizzare la storia e le tradizioni dei nostri Comuni”.