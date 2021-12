Montecolino, mascherine natalizie per gli Spedali Civili di Brescia

(red.) Nella mattinata di oggi, giovedì 2 dicembre, sono state consegnate presso gli Spedali Civili di Brescia le mascherine chirurgiche stampate prodotte dalla Montecolino Spa di Provaglio d’Iseo. Sono stati scelti 3 disegni della collezione che riprendono la tematica delle festività natalizie, nella speranza di poter portare all’ interno dei reparti di pediatria un momento di allegria e spensieratezza, abbinati ovviamente al rispetto delle norme di sicurezza che fanno delle mascherine MASK FMS di Montecolino uno strumento sicuro e confortevole, le mascherine MASK FMS di Montecolino sono certificate come multiuso, fino a 5 utilizzi

L’idea, è quella di farle indossare ai genitori dei piccoli ospiti e ai piccoli stessi per rallegrare la permanenza in ospedale e ricreare per quanto possibile, quello spirito di festa che avrebbero all’interno delle loro residenze.

Le mascherine certificate chirurgiche multiuso potranno consentire l’accesso in sicurezza presso i reparti ospedalieri da parte di tutti gli utenti. Infatti, come ben noto, l’accesso a strutture pubbliche quali ospedali è consentito solamente adottando mascherine chirurgiche certificate o DPI idonei, non è consentito a chi indossa le cosiddette mascherine filtranti. Per questo motivo spesso gli ospedali sono costretti a distribuire alla popolazione che accede alle proprie strutture mascherine e DPI idonei. La società Montecolino S.p.A., nella primavera del 2020 ha deciso di rispondere positivamente all’appello del Governo italiano convertendo alcune line alla produzione di mascherine chirurgiche ed è stata una delle poche aziende ad aver superato i primi test del Politecnico di Milano (quando a marzo 2020 oltre il 95% dei campioni presentati venivano respinti) e le proprie mascherine hanno ottenuto la registrazione presso il Ministero della Salute e la marcatura CE. “Sappiamo quanto la ASST degli Spedali Civili di Brescia sia attenta alla salute dei propri collaboratori e dei propri pazienti ed è per questo che siamo certi scelga dispositivi di sicurezza altamente performanti e di grande qualità” afferma Nico Fontana.