Promotica acquista da Giochi Preziosi l’80% di Grani & Partners

(red.) Promotica – agenzia loyalty basata a Desenzano e specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, quotata su Euronext Growth Milan – ha definito, attraverso la sottoscrizione di un contratto con Giochi Preziosi, l’acquisto dell’80% di Grani & Partners, player internazionale che opera nel mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino. L’operazione prevede il pagamento di 2 milioni di euro in favore di Giochi Preziosi. Questa cifra sarà soggetta a potenziale aggiustamento in aumento in base al verificarsi di determinate situazioni di incremento del giro d’affari di Grani &Partners spa nei prossimi anni.

Questa operazione consentirà a Promotica di posizionarsi tra le realtà leader in Italia e all’estero nel settore delle Promotion, con un’offerta ben diversificata per tipologia di target (Adulti e Kids), di Industry e a livello geografico, con posizioni interessanti in Asia.

Grani & Partners, con una storia di oltre 40 anni, è uno dei principali player a livello globale sul mercato promozionale per prodotti dedicati al mondo del bambino e al mondo dell’adulto con particolare riferimento all’automotive. La società opera nei settori Loyalty & Fidelity, soprattutto con le catene della grande distribuzione organizzata mondiale e quelle della ristorazione e nel promozionale attraverso operazioni di gift in/on pack per clienti del Food e altri operanti nei mercati dei beni di largo consumo in generale, fornisce idee e prodotti ai principali editori nel mercato del collezionabile e Partwork.

Grani & Partners è famosa in Italia per i grandissimi successi dei Gormiti, dei Cuccioli Cerca Amici, dei Rollinz e dei Flash Heroes. Tra i successi mondiali di Grani & Partners si registrano invece gli Stickeez venduti in 48 Paesi per 72 campagne loyalty per un totale di oltre un miliardo di pezzi.

Il capitale di Grani &Partners spa era detenuto all’80% da Giochi Preziosi spa (che ha sottoscritto la cessione) e al 20% da La Portile srl, holding della famiglia Grani, controllata rispettivamente con una quota del 33,33% da Antonio Grani, Enrico Grani e Giuliano Grani. La Portile srl resterà nel capitale di Grani &Partners con il 20%.

Il Gruppo lavora con oltre 60 clienti, gestisce circa 800 articoli nuovi ogni anno ed è operativo in 19 paesi. Il 46% del fatturato è sviluppato all’estero e, in particolare, la società vanta una storia ventennale di relazioni con clienti e fornitori asiatici grazie a una società interamente posseduta ad Hong Kong e presidiata da manager italiani.

Nel 2020 Grani &Partners ha risentito, oltre all’ impatto negativo derivante dalla pandemia da Covid-19, degli effetti di trascinamento legati all’uscita dal business dell’edicola diretta, e ha registrato ricavi pari a circa 13,9 milioni di euro (20,5 milioni consolidati1) , un Ebitda negativo per 1,9 milioni di euro ( -1,78 milioni consolidato), un risultato netto in perdita per 3,1 milioni di euro (2,8 milioni consolidati). L’indebitamento finanziario netto è pari 4,1 milioni di euro (4,3 milioni consolidati).

“L’acquisizione di Grani & Partners rappresenta un tassello fondamentale del nostro programma di crescita, una conferma della nostra propensione ad evolverci dinamicamente”, ha commentato Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica. “Dopo l’acquisizione di Kiki Lab dello scorso anno, questa nuova operazione ci permette di diversificare la nostra presenza geografica e per Industry, sviluppando la nostra offerta loyalty nei settori Kids Promotion, Automotive ed Industry e consolidando la nostra presenza a livello internazionale, in particolare nel mercato asiatico. Si aprono per noi nuove interessanti prospettive di sviluppo, avvantaggiandoci dell’esperienza di oltre 40 anni di Grani & Partners nel settore promozionale, con focus specifico sulle campagne di fidelizzazione per bambini. Questa nuova opportunità è dunque l’inizio di un percorso che ci consentirà di crescere dimensionalmente e di ampliare e diversificare la nostra offerta, per competere più efficacemente sui mercati internazionali”.

“La cessione di Grani & Partners si innesta nel processo strategico di focalizzazione del gruppo Giochi Preziosi sul core business Toys”, ha detto Enrico Preziosi, presidente di Giochi Preziosi. “Sono felice di avere concluso questa operazione con Promotica perché sappiamo di avere ceduto un asset storico in mani di coloro che sapranno ulteriormente valorizzarlo. Giochi Preziosi è inoltre pronta a supportare il percorso di crescita di Promotica attraverso iniziative commerciali riguardanti i brand del Gruppo Preziosi”.