Mecspe, chiusa con successo esposizione collettiva di Apindustria Confapi Brescia

(red.) Sviluppo del network relazionale e di business, sostegno organizzativo completo, promozione del made in Brescia, approccio e sviluppo di mercati esteri: questi gli obiettivi raggiunti dall’organizzazione della prima missione fieristica in rappresentanza delle proprie imprese associate realizzata da Apindustria Confapi Brescia.

Alla 19° edizione di MECSPE, manifestazione ospitata nei padiglioni di BolognaFiere dedicata alle innovazioni dell’industria manifatturiera che si concluderà oggi, l’associazione di via Lippi ha, infatti, rappresentato in uno stand collettivo le seguenti aziende: Elettronica Costa, Facchini Francesco, Meccanica Ponte Chiese, Metal Carp, Mont.el, Olimaint, Scilla Meccanica, Serfini-Mec, Teo.Rema, Torneria Donati. Affiancate in ogni fase organizzativa, le associate sono state supportate anche dallo staff dell’Ufficio estero: personale specializzato sulle categorie merceologiche esposte e sui mercati di destinazione di prodotti e servizi.