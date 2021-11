Confartigianato, due appuntamenti a “Dentro Casa Expo 2021”

(red.) Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha organizzato, in occasione di “Dentro Casa Expo 2021”, due appuntamenti di discussione e approfondimento, su altrettante tematiche di stretta attualità e connesse al mondo della casa, dell’impresa e del territorio. Una conferma, quella della presenza all’evento fieristico bresciano che si terrà presso il quartiere espositivo Brixia Forum – Brescia di via Caprera 5 nei giorni 27-28 novembre e 3 – 4 e 5 dicembre che quest’anno raddoppia con due convegni che visitatori e interessati potranno assistere dal vivo: il primo sabato 27 novembre, alle ore 11:30 dal titolo “E dopo il Superbonus?” che vede, dopo la presentazione da parte di Licia Redolfi dell’Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia con gli ultimi dati relativi al mondo delle imprese del comparto costruzioni e casa, gli interventi di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Stefano Molgora, presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia e Valter Muchetti, Assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Brescia.

Moderati da Giuseppe Amici, vicesegretario di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, il secondo appuntamento targato Confartigianato è in calendario venerdì 3 dicembre, alle ore 18:00 dal titolo: “Economia digitale e rigenerazione urbana: opportunità per le province”. Dopo l’introduzione di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, gli interventi di Paolo Mafredi, Consulente strategie digitali di Confartigianato Imprese e autore di “Provincia non periferia. Innovare le diversità italiane”, di Emilio Del Bono, Sindaco del Comune di Brescia e Samuele Alghisi, Presidente Provincia di Brescia. L’ingresso alla fiera e la partecipazione agli eventi sono gratuiti e con posti limitati. Per informazioni visitare il sito www.confartigianto.bs.it oppure scrivere a area.categorie@ o chiamare lo 030 3745.284.