Apindustria Confapi Brescia a Mecspe 2021 con le proprie aziende associate

(red.) Apindustria Confapi Brescia è pronta per partecipare a MECSPE 2021 insieme alle proprie aziende associate. La voglia di ripresa è palpabile e lo ha dimostrato anche l’ottimo riscontro registrato per questa nuova edizione della fiera, ospitata presso i padiglioni di Bologna dal 23 al 25 novembre 2021. Un appuntamento lungamente atteso a causa dei ripetuti rinvii generati dalle restrizioni imposte dalla pandemia da COVID-19. Sono dieci le aziende associate che lo staff di Apindustria Confapi Brescia accompagnerà e affiancherà durante la tre giorni del più rappresentativo evento fieristico nazionale dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera, giunto alla diciannovesima edizione.

Lo stand di Apindustria Confapi Brescia rappresenterà, infatti, le seguenti aziende: Elettronica Costa, Facchini Francesco, Meccanica Ponte Chiese, Metal Carp, Mont.el, Olimaint, Scilla Meccanica, Serfini-Mec, Teo.Rema, Torneria Donati.