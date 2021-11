Europa Creativa 2021-2027: un incontro per conoscerne le opportunità

(red.) Europa Creativa 2021-2027, con un aumento del 50% rispetto al programma 2014-2020, prevede un bilancio totale per il nuovo settennato pari a 2,44 miliardi, offrendo un’importante occasione di rilancio per le imprese italiane dei settori spettacolo e cultura, ma non solo. Turismo e cultura coinvolgono infatti non solo le rispettive arti e le discipline, dalla musica alla letteratura, ai media e lo spettacolo, ma anche design, moda, eventi ed enogastronomia con i vari indotti.

Filo conduttore degli investimenti dovranno esseri temi come sostegno della diversità culturale e linguistica, digitalizzazione, impegno ambientale, resilienza e inclusività. In una parola, la mission è innovazione ad ampio raggio.

Un’opportunità importante per Brescia e provincia, che già guarda al 2023 quando la Leonessa d’Italia, con Bergamo, sarà capitale della cultura e alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il primo convegno sul territorio per spiegare alle imprese locali la nuova edizione del bando e fornire le indicazioni di base per orientarsi tra burocrazia e progettualità, lo offre Danilo Oscar Lancini, europarlamentare bresciano da sempre impegnato a promuovere l’economia della sua terra, oggi come Membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA) ed Ambiente Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI). Titolo: “Turismo e Cultura post covid: quali sono le soluzioni a livello nazionale ed europeo per la promozione delle meraviglie d’Italia?”.

L’evento si svolgerà venerdì 26 Novembre prossimo alle ore 17 a Erbusco (BS), alla Cantina Ca’ Del Bosco, via Albano Zanella 13, e si concluderà con un’apericena. Un evento eccezionale tanto che vedrà la partecipazione del Ministro del Tursimo Massimo Garavaglia.

Intervengono inoltre: l’Assessore a Turismo, Marketing Territoriale e moda dottssa Lara Magoni; il Presidente Union Alimentari Brescia e Patron Trismoka srl Paolo Uberti, il Presidente della società benefit EURITA scarl e consulente esperto in Bandi ed Appalti Europei dott. Angelo Patti; l’Assessore all’Autonomia ed alla cultura, docente di storia delle dottrine e delle istituzioni politiche alla Università degli studi di Milano, prof. Stefano Bruno Galli, autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico. Moderatore: Flavio Signoroni.

“Dopo il successo del primo workshop, sono sicuro che anche il secondo appuntamento si rivelerà un’utilissima occasione per tutte le aziende del territorio che vogliono saperne di più dei bandi europei a disposizione degli Stati Membri”, dichiara l’Onorevole Lancini, ancora una volta desideroso di “traghettare”, dantescamente s’intende, le realtà locali verso le opportunità europee. “Questo ciclo di incontri proseguirà – conclude – toccando altre tematiche quali il progetto Erasmus+ e Horizon Europe, sempre con l’obiettivo di illustrare alle aziende i bandi che l’UE mette a disposizione per questo nuovo settennato”.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLF1EdRRiltvaCx2yU9pTeznkxPKxVN6cw8muy80F4Xq2FoQ/viewform?usp=sf_link Gli ingressi sono contingentati per misure di sicurezza anti Covid19 (è necessario il green pass).