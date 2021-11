Aequor srl di Manerbio vince il contest regionale sul pensiero innovativo di Cna

(red.) È bresciana l’impresa vincitrice del Premio CAMBIAMENTI Regionale 2021.

Aequor srl di Manerbio, candidata nella categoria “Arredo e Design”, si è aggiudicata il primo premio, a livello regionale, del contest indetto da CNA per premiare il pensiero innovativo delle neo imprese italiane (nate dopo il 1° gennaio 2017). La proclamazione è avvenuta ieri sera a Milano, dove a ritirare il riconoscimento è stato l’ad dell’azienda manerbiese, Palmiro Giuseppe Gozzini, alla presenza anche della presidente di CNA Brescia, Eleonora Rigotti col direttore Luca Virgili e il vicedirettore Mauro Savoldi.

Di Aequor (www.aequor.eu), che ha brevettato una nuova mescola per produrre sanitari, antibatterica attiva, 100% riciclabile e ripristinabile (i prodotti sono ottenuti da stampaggio a freddo con un consumo di energia notevolmente inferiore alla ceramica), sono state premiate l’elevata professionalità, il know-how artigianale, il portato di innovazione e l’impegno per la sostenibilità.

In tutto 15 le finaliste partecipanti in Lombardia, di cui tre bresciane: oltre ad Aequor, Bluepack srl di Desenzano del Garda, starup innovativa che offre soluzioni di telelettura per le utilities e sistemi per ottimizzare i consumi di acqua, luce, gas, e Plus Biomedicals srl di Brescia, specializzata nella progettazione e realizzazione di dispositivi biomedicali all’avanguardia e innovativi che facilitano la cura e l’igiene delle persone con disabilità, allettati e anziani.

“Siamo orgogliosi – dichiara Eleonora Rigotti, Presidente CNA Brescia– per questa vittoria di un’impresa bresciana. Un successo che conferma, una volta di più, la capacità del nostro territorio di esprimere innovazione, creatività e di saper coniugare la tradizione artigianale con le più avanzate risorse tecnologie. Proprio gli aspetti che il premio “Cambiamenti” vuole valorizzare per le neo imprese”.

L’appuntamento ora è con la Finale nazionale di CAMBIAMENTI, che si terrà a Roma Venerdì 19 Novembre 2021. Il Premio consiste in 20mila euro per la startup vincitrice, mentre 5mila andranno alla seconda e alla terza classificate. Inoltre, saranno assegnati mille euro di voucher Alpitour e 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto, la possibilità di partecipare ad una serie di Masterclass formative su temi che vanno dal project management alla trasformazione digitale, tenuti da: H-Farm, Tag, Edison, Wurth, Tim, Infocert, Eolo…E, ancora, 2mila euro in servizi CNA, la tessera gratuita per due anni che farà accedere a tutte le opportunità di ServiziPiù e, soprattutto, la possibilità di fare matching con altre nuove imprese.