Promotica partecipa al «Finance Gala» di Integrae SIM

(red.) Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy quotata su EuroNext Growth Milan, comunica la propria partecipazione al «Finance Gala», evento organizzato da Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le PMI, in programma domani 4 Novembre 2021.

L’evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali. Agli incontri parteciperanno Diego Toscani, Presidente e Amministratore Delegato di Promotica, e Alvise Gnutti, membro del Consiglio di Amministrazione con un ruolo attivo nell’ambito della funzione amministrazione e finanza.