Tiro al volo, premio europeo per Castellani

(red.) Castellani srl, azienda bresciana di abbigliamento tecnico per il tiro a volo, ha ottenuto un prestigioso premio dall’organo ufficiale europeo di riferimento, l’ESC, European Shooting Confederation.

In occasione della finale mondiale di tiro 2021, a Cipro, Maurizio Castellani, Presidente dell’impresa con sede a San Zeno Naviglio, ha ricevuto una preziosa medaglia per il contributo, svolto a livello globale, allo sviluppo e alla diffusione del tiro a volo, per i suoi trent’anni di presenza sul mercato e per la qualità del servizio fornito ai tiratori di tutto il mondo.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, ricche di successi, 6 medaglie olimpiche vinte da atleti che vestivano abbigliamento Castellani, l’azienda si conferma tra le realtà italiane di eccellenza anche internazionale, confermando la qualità del tessuto produttivo e delle capacità globali di espansione dell’industria bresciana.