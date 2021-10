Confesercenti, Barbara Quaresmini presidente nazionale imprenditoria femminile

(red.) Un nuovo importante traguardo per la bresciana Barbara Quaresmini. La presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale, imprenditrice nel settore immobiliare, è stata eletta presidente del Coordinamento nazionale per l’Imprenditoria Femminile della Confesercenti, che si è insediato lo scorso 20 ottobre.

Barbara Quaresmini, che sostituisce Anna Maria Crispino il cui mandato era arrivato a termine, ha ringraziato per il ruolo di responsabilità affidatole. “L’imprenditoria femminile”, afferma la presidente Quaresmini, “produrrà un valore aggiunto per tutta la confederazione, grazie al lavoro di squadra tra il coordinamento nazionale e le sedi territoriali ed allo scambio costante di idee e progetti fra tutte le componenti del coordinamento”.

All’incontro, presidiato da Patrizia De Luise, presidente nazionale Confesercenti, Giuseppe Capanna, direttore generale, e Mauro Bussoni, segretario generale, erano presenti le rappresentanti di Lombardia. Abruzzo, Alto Adige, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Trento e Veneto, e la coordinatrice nazionale Luisa Barrameda.

È stato anche un momento importante di confronto fra tutte le partecipanti – informa una nota di Confesercenti – in cui sono stati trattati temi di rilievo: dal ruolo delle donne all’interno del sistema Confesercenti alla partecipazione nelle camere di commercio, dalla formazione all’acceso al credito, dal welfare ai fondi del Pnrr per le imprenditrici. Il nuovo coordinamento si riunirà a breve per deliberare il programma di lavoro e presentare nuove iniziative e progetti a favore dell’imprenditoria femminile.