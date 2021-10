Progettazione di servizi, giovedì experience talks in Cna

(red.) Per instaurare un confronto finalizzato a discutere le priorità e le sfide comuni alla piccola e media impresa, Cna Brescia ha deciso di sostenere e ospitare il prossimo appuntamento di Experience Talks, dedicato alla progettazione di servizi: un vero “palco” dove vanno in scena progetti, studi e idee negli ambiti del design dell’esperienza. L’evento è in programma giovedì 4 novembre dalle 18,30 alle 20, nella sede Cna di via Orzinuovi 3 (tel. 3358147565), dove Roberta Tassi, founder di Oblo, già Service Designer nel Team per la Trasformazione digitale del governo italiano e autrice del libro “Service Designer” (pubblicato con FrancoAngeli nel 2019), condurrà i partecipanti in una riflessione su passato, presente e futuro della sua professione.

Chi è e di cosa si occupa un service designer? Quali le sfide a cui deve rispondere oggi? Quali le competenze tecniche e relazionali necessarie per affrontarle? Questi i temi al centro del nuovo Experience Talks (l’11°), iniziativa nata e sviluppata da un gruppo eterogeneo di professionisti web con diversa formazione, diverse aziende e comune passione per il design efficace. Fondato nel 2014 come “chapter” bresciano del movimento internazionale UX Book Club, il progetto si è evoluto e trasformato negli anni: da semplice gruppo di lettura, si è man mano fatto promotore della cultura del design sul territorio. Oltre ai periodici confronti su libri dedicati alla progettazione, ha progettato e realizzato un percorso di workshop formativi, condotti da alcuni tra i migliori e affermati professionisti a livello nazionale. Infine, per stimolare ulteriormente la crescita di un tessuto già attivo e qualificato, il gruppo ha voluto portare persone di assoluta esperienza e talento a Brescia, creando esclusive occasioni di confronto e dibattito.

L’iniziativa è coerente alla mission di Cna Brescia quale promotore attivo della transizione digitale, riconosciuta come enorme opportunità di innovazione, crescita ed espansione delle imprese della propria rete e del territorio. La pandemia ha accelerato l’adozione di nuove tecnologie e, proprio grazie alla disponibilità e accessibilità di queste ultime, ha ridefinito l’erogazione e la fruizione dei servizi, imponendo alle aziende di ripensarsi alla luce di nuovi strumenti, processi, interazioni e aspettative, con un orizzonte che ormai si estende globalmente, sia in termini di mercato, sia per impatto e visione. CNA è pienamente consapevole che la trasformazione porta con sé delle sfide non esclusivamente tecnologiche, ma anche procedurali, relazionali, comunicative. Sfide che si evolvono rapidamente, con l’avanzare dell’innovazione tecnologica e il crescente sfruttamento delle risorse del pianeta, e che richiedono nuove competenze che diventeranno sempre più indispensabili da qui ai prossimi anni.