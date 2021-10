Promotica cresce nell’area balcanica con Nis Bulgaria e Viada Lituania

(red.) Promotica – agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – comunica l’avvio di due nuove attività di fidelizzazione nell’area balcanica, inaugurando la propria presenza commerciale in Bulgaria e rafforzando la propria posizione in Lituania. Prosegue la strategia di diversificazione del business e di espansione in nuovi settori di mercato, grazie allo sviluppo di attività loyalty per due clienti leader nel settore petrolifero, Nis Bulgaria e Viada Lituania.

La prima operazione, una short-collection che terminerà il 15 gennaio 2022, è commissionata da Nis Petrol Bulgaria, parte di Nis Petrol, una delle maggiori compagnie petrolifere del Sud-Est Europa, presente in Bulgaria con 35 stazioni di servizio. L’attività prevede in palio una linea di contenitori di design firmati Omada, marchio di articoli casalinghi Made in Italy di Adamo S.r.l., azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore dell’oggettistica in plastica.

Cliente della seconda attività loyalty, una short-collection che proseguirà fino al 23 gennaio 2022, è Viada Lituania, nome di riferimento del settore petrolifero del Paese, dove gestisce una rete di 126 stazioni di servizio, svolgendo sia il commercio al dettaglio che all’ingrosso di carburante. Grazie al programma di fidelizzazione, i clienti Viada potranno acquistare una serie di prodotti del marchio italiano Baldinini scontati di oltre il 70%, dopo aver accumulato 5 o 10 bollini.

Diego Toscani, amministratore delegato di Promotica, ha così commentato: “Riteniamo queste operazioni strategiche per due motivi: in primis, danno il via all’attività di Promotica quale loyalty program provider nel settore petrolifero, un mercato estremamente frammentato e competitivo, dove le maggiori aziende stanno sfruttando le leve della fidelizzazione per differenziarsi ed instaurare rapporti duraturi con i clienti. In secondo luogo, le due commesse rappresentano tasselli cruciali del consolidamento di Promotica nell’Area Balcanica, target chiave del processo di espansione all’estero della società. Dopo le campagne realizzate per clienti internazionali del calibro di Spar Croazia e Delhaize Serbia nei primi mesi del 2021 e recentemente con Circle K Lituania, possiamo sottolineare che la crescita al di fuori dei confini nazionali ha conosciuto un’accelerazione e l’obiettivo è proseguire in questa direzione”.