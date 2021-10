Confartigianato, dal 25 al 29 ottobre la Settimana per l’Energia 2021

(red.) Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ricorda che dal 25 al 29 ottobre si terrà la Settimana per l’Energia 2021, manifestazione sui temi dell’energia, della green economy e della sostenibilità promossa da Confartigianato Lombardia con il Politecnico di Milano e il patrocinio di Regione Lombardia. L’edizione 2021 sarà «phygital»: tutti gli eventi potranno essere seguiti sia in diretta, in presenza o via web sul sito www.settimanaenergia.it.

Il titolo di quest’anno è “L’Energia per la Transizione. Rivoluzione verde e Transizione ecologica per il futuro del Paese” e l’obiettivo è quello di approfondire una delle sei Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Rivoluzione Verde e la Transizione Energetica, secondo quattro declinazioni: l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, l’energia rinnovabile e la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici e la tutela e la valorizzazione del territorio e della risorsa idrica.

In particolare, fra i numerosi appuntamenti in programma l’incontro web di martedì 26 ottobre 2021 alle ore 18:00 «Infrastrutture di ricarica elettrica: opportunità di sviluppo del territorio?». Un’importante occasione per approfondire quali opportunità offre la mobilità elettrica e come influenzerà il modo di vivere i territori e la mobilità delle imprese organizzato da Confartigianato Imprese Brescia, insieme a Confartigianato Monza e Brianza. Dopo i saluti di Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Brescia e Lombardia, Giovanni Barzaghi, presidente APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza, introduce i lavori Davide Chiaroni, Energy & Strategy, Politecnico di Milano e interverranno Matteo Lazzarini, dirigente della Struttura Aria-Assessorato Ambiente e Clima Regione Lombardia, Guglielmo Crivellaro, S & H snc, Natalino Affini, Rangoni & Affini spa, Gianandrea Ciaramella, dipartimento ABC Politecnico di Milano. Modera Carlo Piccinato, segretario Confartigianato Lombardia.

Per il presidente di Confartigianato Brescia e Lombaridia Eugenio Massetti: “L’adozione di una mobilità elettrica diffusa necessita di un’infrastruttura di ricarica capillare per poter essere pienamente accessibile; si fa dunque necessario coinvolgere gli attori locali per permetterne lo sviluppo concreto sul territorio. Il convegno sarà l’occasione di approfondire quali opportunità offre la mobilità elettrica e come influenzerà il modo di vivere i territori oltre ad impattare sulla mobilità delle imprese”.

Per info contattare l’Ufficio Energia e Gas di Confartigianato Brescia ai numeri: 030 3745.276-275-273–212 oppure scrivere a: energia@confartigianato.bs.it