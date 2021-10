Fatturato e utile in crescita per Abp Nocivelli

(red.) L’assemblea degli azionisti di A.B.P. Nocivelli spa, azienda con sede a Castegnato specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore a livello nazionale nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, si è riunita in seduta ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza del presidente del consiglio di amministrazione Bruno Nocivelli.

L’assemblea – informa una nota della società – ha preso atto del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021. Ecco i principali risultati consolidati al 30 giugno 2021.

Il valore della produzione è pari a 64,2 milioni di euro, in crescita del 4,5% rispetto ai 61,5 milioni al 30 giugno 2020. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 12,3 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al 30 giugno 2020 (11,2 milioni) per effetto del miglioramento della marginalità sulle commesse eseguite nel corso dell’esercizio. L’Ebitda Margin si attesta intorno al 20% (18,5% al 30 giugno 2020). Il margine operativo netto (Ebit) è pari a 11,2 milioni di euro, +10% rispetto al 30 giugno 2020 (10,2 milioni). Il risultato prima delle imposte è pari a 11,6 milioni di euro rispetto a 10,3 milioni al 30 giugno 2020.

L’utile netto, pari a 8,6 milioni di euro, registra un incremento del 15%, rispetto al 30 giugno 2020 (7,5 milioni).

Il patrimonio netto, è pari 44,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 34,9 milioni al 30 giugno 2020 (24,6 milioni al 30 giugno pro-forma).

La posizione finanziaria netta è cash positive e pari a 31,5 milioni di euro (cash positive per 18,5 milioni al 30 giugno 2020 e per 16 milioni al 30 giugno pro-forma), con disponibilità liquide complessive per circa 33,0 milioni di euro (22 milioni al 30 giugno 2020 e 19 milioni al 30 giugno pro-forma), con una crescita significativa rispetto allo scorso anno.

La capogruppo A.B.P. Nocivelli sta al 30 giugno 2021 mostra un valore della produzione pari a 63,1 milioni di euro (60,5 milioni al 30 giugno 2020), in crescita del 4,3% rispetto allo scorso esercizio., mentre l’Ebitda è pari a 11,6 milioni di euro (10,7 milioni al 30 giugno 2020) e l’Ebit si attesta a 10,5 milioni di euro (9,6 milioni al 30 giugno 2020), confermando comunque una buona marginalità rispetto al fatturato. Il risultato ante imposte è pari a 10,9 milioni di euro (9,8 milioni al 30 giugno 2020) e l’utile 8,1 milioni di euro (7,2 milioni al 30 giugno 2020). La posizione finanziaria netta è cash positive per 30,8 milioni di euro (cash positive per 17,9 milioni al 30 giugno 2020), mentre il patrimonio netto è pari a 42,5 milioni (33,9 milioni al 30 giugno 2020).

L’assemblea ha deliberato di destinare l’utile di esercizio per 27.600 euro a riserva legale e per 8.136.855,52 euro a riserva straordinaria.

L’assemblea ha anche approvato l’autorizzazione per l’adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie per la durata di diciotto mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione, per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L’autorizzazione all’acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in particolare:

• sostegno della liquidità nel rispetto dei requisiti fissati dalla normativa, anche regolamentare applicabile;

• consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o nella possibilità di implementare eventuali piani di stock grant;

• poter disporre di azioni proprie quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la società, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse per la società.