Provaglio, Barone Pizzini in lizza per gli Oscar del vino

(red.) C’è anche la cantina franciacortina Barone Pizzini, in lizza per il titolo di “European Winery of the Year”, ovvero il titolo di miglior Cantina Europea dell’Anno, all’interno delle prestigiosa rassegna degli Oscar internazionali del Vino.

L’azienda bresciana se la dovrà vedere con la portoghese Aveleda, la tedesca Bertram-Baltes, la francese Chateau de Saint Cosme e la piemontese Villa Sparina.

La piccola azienda vinicola (rispetto agli altri competitor stranieri) di Provaglio d’Iseo è stata scelta per essere stata tra le prime aziende a votarsi al biologico e alla vinificazione dell’Erbamat, un antico vitigno autoctono del bresciano, a lungo dimenticato e solo recentemente riscoperto.

Lo scorso anno l’onorificenza toccò alla francese Domaine Paul Mas.

Barone Pizzini, nel 2021, si è aggiudicata i 3 Bicchieri del Gambero Rosso per l’Animante, il primo Franciacorta con Erbamat, alla Chiocciola di Slow Wine e alla Corona della guida Vini Buoni d’Italia firmata Touring Club, oltre ai 96 punti di Doctor Wine per il Satèn.