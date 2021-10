Made in Steel, sostenibilità parola chiave degli investimenti

(red.) I numeri sono un indicatore di sintesi del passato, di cosa sta accadendo nel presente e di quale strada si sta imboccando per il futuro. Proprio il presente e il futuro del comparto siderurgico sono stati al centro della nona edizione di Made in Steel, che si è chiusa con il convegno di presentazione di Bilanci d’Acciaio 2021, che ha ospitato per la prima volta.

L’evento è stato aperto da un’analisi sulle prospettive macroeconomiche per l’Italia e per la filiera, sui risultati economico-finanziari conseguiti nel 2020 e sulle attese degli operatori per il 2020 e il 2021.

«Il 2020 – ha detto Gianfranco Tosini, Ufficio Studi siderweb – è stato condizionato dall’evento pandemico, ma ha avuto ricadute non simmetriche tra aree diverse. L’area Ue è tra quelle che hanno avuto le ricadute peggiori». Per quanto riguarda i gruppi italiani, «i nostri gruppi, a differenza di quelli europei, sono riusciti a mantenersi in territorio positivo grazie alle loro dimensioni minori rispetto ai grandi gruppi integrati. Pur con cali di fatturato, hanno reagito meglio alla crisi adattandosi rapidamente alle nuove condizioni derivanti dalla pandemia. All’interno della filiera il comparto più colpito è stato quello dei produttori, ma certamente saranno anche quelli destinati a trarre i maggiori benefici dalla ripartenza delle attività».

Quattro presidenti di quattro grandi gruppi siderurgici, tutti impegnati in investimenti e trasformazioni, hanno preso parte alla tavola rotonda moderata da Lucio Dall’Angelo, Direttore Generale siderweb.

«Acciaierie d’Italia – ha detto Franco Bernabè, Presidente di Acciaierie d’Italia – deve trovare un punto di equilibrio fra sostenibilità ambientale, economica e sociale per rilanciarsi. Siamo consapevoli di quanto le scelte che ci attendono si inseriscono nel contesto più ampio dell’acciaio italiano e di quanto lo condizioneranno. Sappiamo anche che la sostenibilità e la decarbonizzazione degli impianti sono il punto di arrivo. Questo però lo raggiungeremo solo grazie a una riflessione molto attenta sul nostro piano industriale. Ci vuole prudenza, perché siamo di fronte a processi epocali che coinvolgono Acciaierie d’Italia e non dobbiamo avere fretta».

«In piena crisi pandemica – ha spiegato Antonio Gozzi, Presidente Duferco Italia Holding – abbiamo avviato la costruzione di un nuovo laminatoio che sarà il più moderno d’Europa. Gli elementi di rilievo riguardano la digitalizzazione, l’utilizzo di energie rinnovabili e la conseguente decarbonizzazione. Un impianto che avrà oltre 10mila sensori destinati ad alimentare il sistema di intelligenza artificiale che utilizza i dati per migliorare il processo di laminazione. Il secondo elemento è il fatto che l’impianto viene alimentato da energie rinnovabili, come il biometano. Abbiamo lavorato in parallelo per creare una sinergia con gli allevamenti, le aziende zootecniche e gli agricoltori che circondano la nostra azienda di San Zeno, a Brescia. Utilizziamo biodigestori per ottenere biogas e per alimentare il nuovo forno di riscaldo realizzato da Forni Industriali Bendotti. Entro il 2030 avremo quindi un impianto da 1 milione di tonnellate di acciaio totalmente decarbonizzato. Crediamo che questo nostro investimento dimostri che una siderurgia sostenibile è possibile».

«Il Gruppo Marcegaglia – ha detto Antonio Marcegaglia, Presidente Gruppo Marcegaglia – ha chiuso il primo semestre con numeri importanti, che fanno presagire un bilancio record per il 2021. Abbiamo investito nell’acciaio verde, con la start-up svedese H2GS, stiamo lavorando su prospettive di crescita sia nell’inox che nel carbonio, con diverse opzioni in Italia e all’estero in questi tre giorni abbiamo “testato”, finalmente in presenza, l’effervescenza che in questo momento sta vivendo il settore. Certo, permangono criticità: dal prezzo dell’energia, all’approvvigionamento di materie prime, dalla salvaguardia alle spinte protezionistiche, ma sono fiducioso il clima che abbiamo respirato a Made in Steel è un ulteriore segnale che tutti gli operatori hanno percezioni positive sul mercato. La domanda reale è ancora robusta e resterà tale anche nel 2022. Dobbiamo avere la capacità di cavalcare questo momento, lavorando, anche sul fronte europeo, per rafforzare l’intera filiera dell’acciaio italiano».

«Quando si entra nel tema della sostenibilità – ha sottolineato Giuseppe Pasini, Presidente Feralpi Holding – e parliamo di siderurgia, allora dobbiamo ricordare sempre che in Italia non c’è solo Taranto. Oltre l’80% dell’acciaio italiano è prodotto da forni elettrici che recuperano rottami ferrosi. Per questo, siamo un vero e concreto modello di economia circolare. Ecco perché, nell’acciaio, la sostenibilità, tanto decantata in ogni settore, non è un fattore di comunicazione, ma un valore reale. Nonostante questo, ancora c’è chi ci pensa brutti, sporchi e cattivi. Se guardiamo poi agli obiettivi del 2030, alla riduzione del -55% delle emissioni europee di CO2, allora non possiamo che entrare nel tema dell’energia. La strada della decarbonizzazione è quella giusta, ma al 2030 dobbiamo arrivarci con imprese competitive. Ecco perché è necessario che sull’energia l’Europa si muova su un fronte comune, con una vera politica energetica condivisa per evitare che ogni Paese faccia da sé. In caso contrario non solo sarà difficile raggiungere il target europeo, ma rischiamo anche di colpire la manifattura europea».

«Credo che il sistema bancario, e BPER in particolare, possa svolgere un ruolo fondamentale nel “Rinascimento” che connota il comparto della siderurgia, tema conduttore di questa tre giorni improntata all’ottimismo e alla voglia di fare, come abbiamo toccato con mano tra i padiglioni della fiera. Innovazione e sostenibilità – ha detto Stefano Rossetti, Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca – sono le parole cardine della ripresa, che ancora una volta vede al centro il sistema manifatturiero e i distretti, con le loro filiere produttive di eccellenza. Il nostro impegno è quello di sostenerle nella competizione globale e di aiutarle a cogliere tutte le opportunità che il Piano di Ripresa e Resilienza ha messo in campo per lo sviluppo del Paese».