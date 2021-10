Si è conclusa FUSA Expo, fiera nazionale B2B dedicata alle forniture di prodotti e servizi

(red.) Si è chiusa il 6 ottobre, con un successo su tutta la linea, FUSA Expo, organizzato da Area Fiera, primo evento B2B in presenza a Brixia Forum dopo la riapertura. L’evento, concepito e presentato nel corso della pandemia, è riuscito ad ottenere il sold out degli spazi con oltre 250 aziende partecipanti e ha fatto registrare oltre migliaia di presenze, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Un dato particolarmente positivo ottenuto fra l’altro con un target b2b e in una prima edizione assoluta.

L’evento ha inoltre proposto un calendario di ben 39 convegni, suddivisi nella tre giorni di manifestazione, con la maggior parte degli appuntamenti andati sold out. L’opportunità di connettersi in streaming, offerta ai partecipanti da remoto, ha garantito in ogni caso l’accesso alle opportunità formative gratuite proposte. Un palinsesto ricco e di alto livello, realizzato in collaborazione con enti, ordini e associazioni di categoria che hanno in molti casi autorizzato il riconoscimento di crediti formativi relativi alla formazione obbligatoria.

FUSA Expo si è confermato un luogo di incontro, conoscenza, aggiornamento, crescita e business per le aziende espositrici, che oltre a interagire con un pubblico qualificato, hanno potuto relazionarsi e incontrarsi fra loro in uno scambio reciproco di vantaggi e opportunità.

Diverse aziende che han visitato la fiera hanno richiesto informazioni per entrare a far parte del gruppo espositivo. Si preannuncia quindi una crescita a doppia cifra per l’area espositiva nella prossima edizione.

“Sono molto soddisfatto del buon esito della fiera” dice Mauro Grandi, CEO di Area Fiera. “Con FUSA Expo si è tornati a parlare di novità e di futuro con rinnovato entusiasmo. È stato il primo evento della ripartenza, ora affronteremo con maggior forza le sfide che ci attendono. I prossimi appuntamenti saranno nel 2022 con Cosmogarden dal 25 al 28 marzo e Cosmodonna dall’8 all’11 aprile. FUSA Expo, invece, tornerà in ottobre 2022 con una seconda edizione che promette un’ottima partecipazione. Il comparto fieristico è finalmente ripartito”. Appuntamento a ottobre 2022! Maggiori informazioni su FUSA Expo sul sito: www.fusaexpo.it.

FUSA Expo è un evento business con un format innovativo ed essenziale, un’opportunità reale per aziende, attività commerciali e studi professionali di scoprire in un unico luogo le migliori forniture e le novità per ambienti di lavoro e uffici, le innovazioni in ambito tecnologico ed informatico, i servizi fondamentali per l’impresa e le soluzioni all’avanguardia di performance marketing sino all’incontro diretto con consulenti altamente qualificati.

Un segmento di mercato che sino a ieri non era rappresentato, oggi può esprimersi e raccontarsi all’interno di FUSA Expo.

Arredo e servizi ma manche soluzioni futuriste e tecnologia 4.0, performance marketing e IOT, sostenibilità e risparmio energetico. Oggi il mercato è estremamente dinamico e sta sviluppando idee che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate fantascienza. Le categorie presenti in fiera coprono l’intero spettro delle necessità aziendali:

• Arredamento e design per l’ufficio

• Arredamento per attività commerciali

• Soluzioni strutturali

• Sicurezza

• Tecnologie e attrezzature

• Consulenza e formazione

• Marketing e comunicazione

• Gestione e servizi