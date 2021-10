Promotica, un corso sulla pianificazione strategica dell’impresa sostenibile

(red.) Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, avvia il percorso di formazione per i dipendenti del Gruppo, focalizzato sulla pianificazione strategica dell’impresa sostenibile. Il percorso si apre con PLEF – Planet Life Economy Foundation, associazione no profit mirata a diffondere i principi di sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali delle imprese, e prevede una serie di incontri con esperti del settore per presentare il concetto di “Renaissance Economy”, un nuovo modello economico e sociale basato sulla sostenibilità, in grado di creare vero Valore, superando le tesi contrapposte della Crescita o della Decrescita. Questa iniziativa rientra nel percorso di Corporate Social Responsibility recentemente intrapreso da Promotica.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, in occasione della presentazione dell’iniziativa ha così commentato: “In Promotica stiamo muovendo i primi passi verso la conversione delle nostre pratiche aziendali in linea con i nuovi obiettivi di sostenibilità del business che ci siamo prefissati. Da sempre siamo attenti a garantire la sostenibilità delle nostre attività e mettiamo al centro i risvolti sociali e ambientali del nostro operato ed il benessere dei nostri collaboratori e riteniamo che la crescita di un’azienda sia indissolubilmente legata alla crescita personale di ogni persona che vi lavora, per questo concentriamo il nostro impegno per avere una gestione aziendale sempre più attenta al benessere dei lavoratori, unendo soddisfazione personale a sostenibilità socio-ambientale.

Per facilitare la nostra trasformazione in chiave green e diventare un’azienda responsabile a 360 gradi, recentemente abbiamo avviato un percorso di Corporate Social Responsibility, per aumentare la nostra consapevolezza e sensibilità per quanto riguarda le tematiche ESG e massimizzare il nostro impatto positivo sull’ambiente che ci circonda e sulla società. Per questo stesso motivo abbiamo scelto di sostenere il progetto “Nessuno escluso” di Emergency con una donazione di € 85 mila, per aiutare i nuclei familiari caduti in povertà a causa del Covid, ultimo esempio delle numerose donazioni e iniziative charity promosse nel corso degli anni.

Inoltre, a fine aprile abbiamo acquistato il terreno dove sorgerà la nostra nuova sede all’insegna della sostenibilità ambientale: i nostri dipendenti e collaboratori si troveranno a beneficiare di un immobile all’avanguardia in termini di progettazione e realizzazione e a lavorare in un hub di eccellenza, a tutto vantaggio della loro soddisfazione personale e della produttività.

Questi e altri innumerevoli esempi di atti concreti messi in pratica per incrementare la nostra responsabilità sociale d’impresa ci aiuteranno a crescere in maniera sostenibile, che crediamo sia l’unica via di crescita corretta per un’azienda”.