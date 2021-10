Brescia, nuovo sito internet per la Centrale del Latte

(red.) Guidare i propri clienti verso il rinnovamento è, infatti, la sfida di Timmagine, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Salò (Brescia) che, a questo proposito, ha studiato una nuova veste per Centrale del Latte di Brescia, storica azienda bresciana, presente sul territorio da oltre 90 anni e diventata importante punto di riferimento per i cittadini nella distribuzione del latte fresco.

Il progetto: un restyling completo, al passo con i tempi. Obiettivo prioritario di Centrale del Latte di Brescia è stato – sin dall’inizio dell’anno – quello di offrire ai propri utenti una piattaforma semplice, dalla navigazione veloce e intuitiva, al passo con i tempi e le richieste emergenti. Da qui, il progetto di un restyling completo del sito web, che parte dalla grafica per arrivare a un rinnovamento anche in termini di usabilità e posizionamento.

«Con il nuovo sito internet – afferma Luca Miele, responsabile Web Marketing di Timmagine – intendiamo da un lato aumentare l’appeal sui visitatori, garantendo la migliore esperienza di navigazione, e dall’altro accrescere la notorietà di marca».

«Tutto questo però – prosegue – nel rispetto dell’identità aziendale, basata su valori importanti, come l’attenzione al benessere animale e al territorio, da sempre appartenenti alla sua storia».

Nuovo design per valorizzare i prodotti e comunicare i valori dell’azienda. Ideato per rispondere alle esigenze del mercato e degli utenti, il nuovo sito si presenta come un portale user-friendly, dal design evocativo, che mette in risalto i prodotti e richiama i valori dell’azienda (il bianco simbolo della freschezza del latte, il verde della sostenibilità).

Nasce così uno strumento di comunicazione efficace, in linea con la filosofia aziendale.

«Abbiamo voluto creare una piattaforma di facile e intuitiva navigazione – sostiene Alfredo Causa, Responsabile Marketing di Centrale del Latte di Brescia – che fosse alla portata di tutti nostri Clienti e in grado di comunicare tutti quei valori che sono parte di noi da sempre».