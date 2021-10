Carpenedolo, la Gianetti Ruote licenzia: addetti in sciopero

(red.) Emergenza lavoro anche a Carpenedolo, nel bresciano, dove, nella mattinata di lunedì 4 ottobre i lavoratori e le lavoratrici della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto (Brianza) e le rappresentanze sindacali si sono recati in 200 per protestare contro il licenziamento di 152 persone.

La manifestazione, promossa da Fim Fiom e Uilm della Brianza arriva a ventiquattro ore dall’udienza tra i sindacati e la Gianetti Ruote: martedì mattina, 5 ottobre, il giudice si pronuncerà se quelle lettere di licenziamento, inviate all’inizio di luglio tramite un’email a fine turno, sono legittime.

“Per noi non lo sono”, ha spiegato Pietro Occhiuto, segretario generale Fiom Cgil Brianza. “Noi speriamo che il giudice ci dia ragione”.

A rischio ci sono anche i posti di lavoro del sito bresciano di viale Santa Maria.

Al fianco delle 152 famiglie (su 319) che rischiano il posto di lavoro anche le istituzioni: il Comune di Ceriano Laghetto, la Provincia di Monza e Brianza, la Regione Lombardia, numerosi esponenti politici.

Il tentativo è quello di salvare l’azienda chiedendo di attuare gli ammortizzatori sociali, così da dare il tempo per la reindustrializzazione del sito e salvare i posti di lavoro.

Una situazione analoga a quella vissuta dai dipendenti della Timken di Villa Carcina, per i quali la vertenza è ancora in corso, anche se mancano pochi giorni alla stretta decisiva.

Secondo il sindacato, la controparte (il fondo tedesco Quantum Capital, proprietario del gruppo) non avrebbe mostrato alcuna disponibilità a trovare un’intesa e non ha voluto valutare proposte per la reindustrializzazione dell’area.

Gli addetti del sito di Carpenedolo protestano contro la decisione di ridurre il personale e chiedono una serie di investimenti per lo stabilimento bresciano.

Uno sciopero “solidale “di 4 ore è stato indetto dalle aziende metalmeccaniche del Garda.