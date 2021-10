Castenedolo, la Marco Spa tra le “Imprese Vincenti”

(red.) L’azienda MarCo Spa di Castenedolo (Brescia ) è tra le “Imprese Vincenti 2021”, selezionata tra le circa 3500 aziende che si sono autocandidate tra marzo e aprile sul sito di Intesa Sanpaolo e premiata giovedì 30 settembre durante la tappa dedicata alla digitalizzazione.

Imprese Vincenti è il programma di Intesa Sanpaolo, che dal 2019 ha già accompagnato 264 aziende ‘vincenti’ in percorsi di crescita e sviluppo, è in linea con l’iniziativa Motore Italia, lanciata a marzo 2021 e che mette a disposizione delle PMI lombarde 13 miliardi di euro di liquidità aggiuntiva per favorire investimenti sostenibili e rivolti alla transizione green ed ecologica, circular economy e inclusione sociale.

Novità di quest’anno, a conferma dell’impegno di Intesa Sanpaolo a sostegno delle imprese del nostro Paese, è che le 112 imprese selezionate e definite “vincenti” si presenteranno durante il digital tour organizzato in 8 tappe tematiche che evidenziano le strategie vincenti su cui puntano le pmi: Innovazione-R&S, internazionalizzazione, digitalizzazione, Esg e sostenibilità, filiere e territorio, agroalimentare e non profit.

Sono quasi 10.000 le pmi italiane che si sono autocandidate dall’avvio dell’iniziativa, a conferma della volontà di molte aziende di intraprendere percorsi di valorizzazione nonostante un contesto complesso e incerto. Il progetto è rivolto a imprese clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia pubbliche che private, a prevalente capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro, almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia.

In una sede di 8.000 metri quadrati, la Marco SPA sviluppa – tramite l’implementazione di sofisticate attrezzature e strumentazioni d’avanguardia – le due core business lines: la produzione di pompe per applicazioni professionali nei settori automotive, industriale e nautico e la fabbricazione di trombe e clacson per veicoli e imbarcazioni.