Metal University: la seconda edizione inizia oggi con una Open Lectio Magistralis

(red.) Inizia oggi, giovedì 30 settembre, attraverso una Open Lectio Magistralis del Prof. Andrea Di Schino dell’ Università degli Studi di Perugia la seconda edizione di Metal University, la scuola per la formazione delle imprese siderurgiche, metallurgiche e metalmeccaniche voluta da AQM, FONDAZIONE AIB-ISFOR e Riconversider.

Durante l’incontro saranno presentati i meccanismi metallurgici che guidano le proprietà meccaniche degli acciai e si tratterà del design metallurgico di acciai innovativi e delle relazioni tra microstrutture ,carico di snervamento e temperatura di transizione duttile fragile, più promettenti in funzione delle diverse applicazioni.

Lo sviluppo di acciai che riescano a coniugare alta resistenza meccanica ad una buona tenacità ha infatti costituito negli ultimi anni, e costituisce tuttora, una delle principali frontiere di ricerca nella metallurgia degli acciai. L’alleggerimento delle strutture conseguente all’utilizzo di tali materiali permette un impiego più ampio dell’acciaio grazie alla possibilità di sfruttarne la capacità di deformazione plastica. L’aumento dell’energia d’assorbimento ad urti accidentali, proprio di questi prodotti, permette di parlare oggi di un acciaio più sicuro, oltre che più sostenibile dal punto di vista ambientale.

METAL UNIVERSITY è una scuola di alta formazione rivolta a tutte le imprese, dalle piccole e medie a quelle di grandi dimensioni, dei settori connessi ai processi metallurgici e di lavorazione dei metalli. La scuola è strutturata in tre aree formative: Tecnico/Metallurgica, Manageriale/Trasversale e Digitale.

Il primo anno didattico di Metal University, conclusosi lo scorso 11 giugno, ha ottenuto risultati eccellenti con la partecipazione di 126 allievi provenienti da 23 aziende metalmeccaniche che hanno partecipato a corsi per un totale di oltre 250 ore.

Si avvia ora la seconda annulità della scuola, a cui potranno aderire nuove aziende in aggiunta a quelle che che si sono già iscritte al primo triennio, tra queste: Almag, ArcelorMittal, ASFO, Asonext, Asoforge, Brawo, Duferdofin, Feralpi, Finmetal, Foma, Fomas, Marcegaglia, NLMK, Ori Martin, Rodacciai.

Il progetto si fonda su un concetto di formazione non più inteso solo come fruizione puntuale di singoli corsi, ma come scuola, partecipazione delle aziende ad un centro di competenze, focalizzato sulla generazione e condivisione costante e continua di conoscenze ed esperienze.

Partendo da questi presupposti METAL UNIVERSITY prevede che ogni azienda aderente disponga di 750 ore di formazione fruibili in un arco temporale di un triennio, tramite una partecipazione flessibile, entro la quale selezionare i corsi di maggiore interesse per i dipendenti, partecipando a visite aziendali, workshop e alla community dedicata.

Il percorso può essere completamente finanziato attraverso i fondi interprofessionali ed è inoltre possibile richiedere contributi camerali della CCIAA di Brescia.

Gabriele Ceselin, CEO & General Manager di AQM.

“Il focus di Metal University sono le tematiche tecniche e scientifiche legate alla metallurgia. La conoscenza delle principali leghe metalliche ed un ampio approfondimento su tecnologie di produzione, lavorazione, trasformazione e finitura, rappresentano l’ossatura scientifico-tecnologica portante del progetto. Sapere, consapevolezza ed abilità nuove o migliorate saranno il nuovo carburante per le imprese che coinvolgeranno i loro collaboratori in Metal University”.

Cinzia Pollio, Direttore Generale di Fondazione AIB e di ISFOR.

“Metal University non è solo tecnica ma anche management, soft skills e digitalizzazione per lo sviluppo delle aziende della filiera metallurgica. Rappresenta, per le aziende del settore, una opportunità unica di sviluppo delle competenze a 360 gradi, una scuola a cui le aziende possono attingere, componendo autonomamente un paniere di percorsi formativi a cui far partecipare le diverse figure professionali della propria organizzazione. Eccellenza, modularità e flessibilità sono le parole chiave che contraddistinguono questa proposta”.

Giovanni Corti, Amministratore Delegato di Riconversider.

“La competitività aziendale è strettamente legata alla crescita delle competenze professionali di chi nell’impresa opera ogni giorno; Metal University consente di investire in un’offerta unica e distintiva, che propone un modello formativo sostenibile e che risponde alla domanda di quali siano le competenze indispensabili oggi per il settore metallurgico rappresentato, al fine di poter prendere le migliori decisioni e realizzare i propri obiettivi in contesti in continua evoluzione”.

Per maggiori informazioni: www.metaluniversity.it