Giornata internazionale del Caffè: tour con degustazione per Trismoka

(red.) In occasione della Giornata internazionale del Caffè, Trismoka parteciperà con Saperi e Sapori all’evento congiunto Coffee Boom, ideato da SCA Italy, per diffondere la cultura del buon espresso. La storica torrefazione bresciana è, infatti, una delle oltre 40 realtà nazionali coinvolte in questo progetto, che consiste in uno speciale Open Day volto a far conoscere al pubblico – attraverso masterclass, degustazioni e attività di formazione – il movimento dello speciality coffee, motore di cultura, qualità e innovazione per l’intero settore caffè.

SAPERI E SAPORI, L’evento Trismoka

1° Ottobre 2021 | 10.00-11.30 | Sede Trismoka

Relatori: Paolo Uberti e Michael Boffelli

Un tour nel proprio stabilimento sostenibile 4.0, che percorrerà le tappe di una piccola opera d’arte, seguito da un assaggio della stessa: ecco cosa ha in serbo Trismoka.

“Partendo dalla selezione delle più pregiate specie di Arabica – racconta Paolo Uberti, Patron di Trismoka – viaggeremo attraverso i segreti dei Maestri Torrefattori, fino ad arrivare alla scoperta della nostra Coffee School, che ha formato i migliori baristi d’Italia.”

La mattinata si concluderà con la degustazione della linea dei Monorigine e delle Miscele Trismoka, le ultime disponibili anche nel nuovo formato 250g e capsule 100% compostabili.

Per il pomeriggio è prevista, invece, una masterclass aperta a tutti, che permetterà ai curiosi e agli appassionati del mondo del caffè di vivere un’esperienza a 360 gradi all’interno della torrefazione, per toccare con mano il prodotto più amato e consumato al mondo, partendo dal chicco per arrivare alla tazzina.

APPROFONDIMENTI

Con Coffee Boom “esplode” in tutto il mondo la passione per il buon caffè

Quest’anno, in occasione dell’International Coffee Day, SCA Italy – associazione di riferimento a livello internazionale per la diffusione del caffè di alta qualità nel mondo – riunisce la propria community di aziende e professionisti in un evento congiunto, che vuole far “esplodere” in maniera corale la passione per il buon caffè: Coffee Boom. Un’occasione per riscoprire la bevanda più amata e meno conosciuta della nostra tradizione, per dare valore alla sua delicata e lunga filiera, che va dal farmer, al torrefattore, fino al barista.

L’International Coffee Day

La data prescelta per l’evento non è casuale: durante l’International Coffee Day, in tutto il mondo sorgono iniziative che ruotano attorno al caffè. L’idea è quella di “unire le forze” facendo convogliare le attività all’interno di un palinsesto condiviso, con l’obiettivo comune di trasferire cultura. Il tema di quest’anno, «Next Generation of Coffee», volto a sostenere la prossima generazione di giovani professionisti del caffè, si sposa perfettamente con lo spirito del progetto. All’interno del palinsesto Coffee Boom, infatti, saranno previste numerose attività rivolte ai giovani baristi e professionisti della ristorazione, che rappresentano il futuro del settore.