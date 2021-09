Visita del prefetto alle Rubinetterie Bresciane di Gussago

(red.) Si comunica che in data odierna, dopo il periodo di limitazioni imposte dalla crisi epidemiologica da coronavirus, il Prefetto di Brescia Attilio Visconti si è recato in visita presso l’azienda Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. sita in Gussago, avviando così un percorso di visite programmate presso i siti produttivi che caratterizzano l’imprenditoria e l’intraprendenza del territorio bresciano.