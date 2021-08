Antares Vision Group sul mercato brasiliano con la controllata rfXcel

(red.) Antares Vision Group, leader a livello internazionale nelle soluzioni di tracciatura hardware e software (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), comunica che la sua controllata rfXcel ha firmato un contratto con Hypera Pharma, la più grande azienda farmaceutica del Brasile, per garantire la conformità ai requisiti di tracciabilità del Sistema nazionale per il controllo dei medicinali (Sncm).

L’obiettivo di Hypera Pharma è adeguare i propri processi interni alla Sncm, che entrerà pienamente in vigore nel 2022, ma le cui prime modifiche sono già entrate in forza alla fine del 2020. La società possiede diversi marchi nel segmento dei farmaci da banco, tra cui Maracujina, Benegrip, Engov ed Epocler, e prevede nel 2021 vendite per 5,9 miliardi di R$ (pari a circa 1 miliardo di euro).

La tecnologia di rfXcel aiuterà Hypera Pharma a tracciare i farmaci per tutta la sua catena di approvvigionamento, a controllare le integrazioni con i sistemi interni e le connessioni esterne con i partner commerciali, e aiuterà a generare rapporti di conformità per gli organismi di regolamentazione, tra cui l’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana (Anvisa).

I rapporti di conformità conterranno tutte le informazioni su ogni transazione farmaceutica e il loro percorso lungo la catena di approvvigionamento, dalla fabbrica alla destinazione finale presso farmacie e ospedali.