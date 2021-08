Timken, spenta ogni speranza: l’azienda chiude

(red.) La Timken di Villa Carcina chiuderà i battenti. L’azienda non farà alcun passo indietro e le speranze di un salvataggio del sito industriale si azzerano.

L’annuncio, un’altra doccia gelata per i 106 addetti dell’impianto bresciano, è arrivata lunedì 23 agosto: nei prossimi giorni la multinazionale avvierà la procedura di mobilità per i dipendenti e quindi la trattativa (75 i giorni di tempo) con le sigle sindacali per trovare un accordo, senza il quale verrà effettuato il licenziamento collettivo e scatterà poi la cassa integrazione (durata un anno) per i lavoratori.

La Fiom Cgil, che conduce la trattativa con la proprietà della fabbrica, spera di riuscire, in due mesi e mezzo, di riuscire a trovare, per i dipendenti della fabbrica di via Fiume Mella un compromesso che porti al contratto di solidarietà di 30 mesi, così da scongiurare la chiusura definitiva.

Un’ipotesi che appare tuttavia remota, data la ferma decisione della Timken di serrare i battenti, come ribadito nel secondo vertice che si è svolto nel municipio del paese triumplino con il segretario Fiom Antonio Ghirardi, il sindaco Moris Cadei, il presidente della Comunità montana Massimo Ottelli ed i rappresentanti della multinazionale statunitense, collegati on line.

Nessun passo indietro dalla proprietà che non è disposta alla mediazione proposta dai sindacati.

Il presidio permanente dei lavoratori rimane, ma le speranze, che già erano ad un lumicino, ora sembrano davvero spente per sempre.