“Aziende rosa”, Brescia tiene ma risente della pandemia

(red.) Le imprese artigiane femminili bresciane, secondo un recente sondaggio, hanno lamentato un calo nel 2020 maggiore rispetto a quelle gestite da uomini: -29% contro il -24,3%, perdita che cresce fino al -31,2% per le donne con difficoltà nella gestione dei tempi di cura di figli o parenti.

Senza dimenticare che (secondo gli ultimi dati del 2020) sebbene una lavoratrice bresciana abbia ricevuto in media meno del 36% rispetto ad un uomo, 17.049 euro di media annua lorda contro i 26.621 di un uomo, non mancano però gap a favore delle donne lombarde (e bresciane): +6,6 punti la quota di donne 25-64 anni con almeno un diploma rispetto alla quota maschile, +13,6 punti la quota di donne laureate e +1 punto la quota di donne che partecipano alla formazione continua.

Tra quelli a sfavore: -6,3 punti la quota di donne con competenze digitali rispetto alla quota maschile, +3,1 punti la quota di lavoratrici dipendenti con bassa paga, +1,9 punti la quota di occupate sovraistruite, +12,0 punti la quota di occupate a part time involontario e -31,4% la differenza % tra l’ammontare della retribuzione media annua delle lavoratrici dipendenti rispetto a quella dei colleghi uomini.

Nonostante le situazioni generalmente a sfavore delle donne, è proprio in Lombardia dove si osservano questi risultati, calcolati dall’Osservatorio di Confartigianato Lombardia, nettamente migliori rispetto a quelli del totale Italia, sia sul fronte istruzione e formazione, sia sul fronte lavoro e conciliazione. Si tratta di una platea di 179mila imprese femminili (totali) in Lombardia, di cui 38.869 sono artigiane.

A Brescia sono 23.867 imprese guidate da donne, delle quali 5.354 artigiane (il 58,9% nei servizi alle persone, il 24,7% nel manifatturiero, l’11,1% nei servizi alle imprese e il 5% nelle costruzioni). Senza dimenticare che a Brescia ci sono 825 imprese artigiane femminili gestite da giovani e 792 imprese artigiane femminili gestite da straniere.

“Siamo di fronte alla necessità di un recupero profondo del terreno perduto e vi sono tutte le condizioni, specialmente in Lombardia e a Brescia perché l’impresa artigiana rosa possa fare un grosso salto di qualità”, ha dichiarato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia, Eugenio Massetti.

“Il cambiamento avvenuto negli equilibri tra vita lavorativa e familiare a seguito della pandemia”, ha sottolineato Massoletti, “ha interessato in modo particolare le donne e, in questo periodo, più che mai è necessario individuare strumenti per agevolare la ricerca di un equilibrio tra vita lavorativa e carichi di cura, così come è indispensabile cercare di attivare sistemi di rete, attraverso bandi dedicati che possano incentivare imprese, istituzioni, associazioni a fare rete intorno al tema della conciliazione e della condivisione dei carichi di cura e di lavoro”.

“Senza dimenticare, ha chiosato il numero uno di Confartigianato brescia e Lombardia, che nell’ultimo anno le lavoratrici autonome sono diminuite del 6%, causa pandemia. Ecco perché cominciare, anzi ricominciare, da qui”.