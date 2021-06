Sostenibilità e Accise, mercoledì e giovedì due webinar di Confindustria Brescia

(red.) Confindustria Brescia proporrà nei prossimi giorni due webinar, dedicati rispettivamente al tema della sostenibilità (mercoledì 16 giugno) e delle accise (giovedì 17 giugno).

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 16 giugno alle ore 16.00, all’interno della serie dei digital talk “SummIT in pillole” promossi dal Settore Terziario di Confindustria Brescia, e si intitolerà “Strategie sostenibili – La sostenibilità come vantaggio competitivo”.

Dopo i primi tre appuntamenti, dedicati allo Smart Working, la serie affronta quindi la tematica della Sostenibilità, come percorso che, mai come oggi, risulta strategico e coinvolge e orienta tutta l’azienda.

Il relatore sarà Barbara Cimmino, direttore Sostenibilità & Innovazione di prodotto di Yamamay. Verrà approfondito, in particolare, il ruolo delle imprese nel complesso sistema socio-economico e la stretta integrazione esistente tra imprenditorialità e strategia, etica e impatto sociale. A moderare i lavori sarà il consigliere del Settore Terziario Francesca Tocchella (Kore – event designer).

Per iscrizioni visitare il sito www.confindustriabrescia.it, nella sezione Prossimi Appuntamenti, info scrivendo a settorimerceologici@confindustriabrescia.it.

Si terrà invece giovedì 17 giugno, alle ore 10.00, il webinar “Le accise e i previsti documenti di trasporto”, primo di un ciclo di incontri promossi da Confindustria Brescia e dall’Ufficio delle Dogane di Brescia – in virtù del Protocollo d’intesa che si rinnova da lunga data – per favorire il dialogo tra l’amministrazione finanziaria e le imprese del territorio bresciano.

Dopo i saluti di Cristina Zanini, responsabile del Settore Economia e Sviluppo d’Impresa di Confindustria Brescia, interverranno Enzo Spoto, direttore Ufficio Dogane di Brescia, Fabio Di Fede, funzionario Ufficio Dogane di Brescia – responsabile Reparto Autorizzazioni Settore Accise, e Massimo Pagliusi, funzionario Ufficio Dogane di Brescia – Servizio antifrode e controlli. In chiusura sarà presente anche un apposito spazio per le domande dei partecipanti.

Iscrizioni sul sito www.confindustriabrescia.it; per maggiori informazioni è invece possibile contattare il numero 030/2292.279 oppure scrivere all’indirizzo mail aib_fiscale_societario@confindustriabrescia.it.