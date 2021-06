Promotica, sì dell’assemblea al bilancio: dividendo 0,06 per azione

(red.) L’assemblea ordinaria degli azionisti di Promotica S.p.A. (AIM:PMT) – agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – si è tenuta venerdì 11 giugno in unica convocazione, sotto la presidenza di Diego Toscani. E’ stato approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 di Promotica S.p.A., che chiude con ricavi di vendita a 56,7 milioni di euro, in aumento del 53,2%, un EBITDA pari a 6,8 milioni, in crescita a doppia cifra e un utile netto pari a 4,55 milioni, più che raddoppiato rispetto ai 2,16 milioni al 31 dicembre 2019.

L’assemblea degli azionisti, informa una nota della società, ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che presenta:

– Ricavi pari a € 57,0 milioni in crescita del 52,3% rispetto ai € 37,4 milioni del 31 dicembre 2019;

– EBITDA pari a € 6,8 milioni in crescita a doppia cifra +79,1% rispetto ai € 3,8 milioni al 31 dicembre 2019 e EBITDA Margin a 12,0% rispetto al 10,2% del 2019;

– EBIT al 31 dicembre 2020 pari a € 6,3 milioni, in crescita dell’81,6% rispetto ai € 3,5 milioni al 31 dicembre 2019;

– Risultato netto positivo per € 4,3 milioni, più che raddoppiato rispetto ai € 2,1 milioni registrati al 31 dicembre 2019;

– Posizione Finanziaria Netta passiva (debito) per € 3,1 milioni rispetto ai € 8,8 milioni registrati nel 2019.

L’assemblea ha, inoltre, approvato la proposta del consiglio di amministrazione di attribuire il risultato d’esercizio pari ad € 4.550.487,01, come segue:

– € 24.000,00 alla riserva legale, raggiungendo così il quinto del capitale sociale;

– € 3.566.487,01 alla riserva straordinaria;

– € 960.000,00 a distribuzione del dividendo.

Il dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, è pari a € 0,06 per azione, per un importo complessivo pari a € 960.000,00, con stacco cedola il 28 giugno 2021, record date il 29 giugno 2021 e data di pagamento il 30 giugno 2021.