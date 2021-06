Promotica, Diego Toscani intervistato all’Integrae SIM Investor Day

(red.) Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, sarà tra i protagonisti dell’ “Integrae SIM Investor Day”, il roadshow virtuale organizzato da Integrae SIM in programma l’8 giugno 2021. Sarà collegato in video conferenza l’8 giugno 2021 alle 12, l’Amministratore Delegato di Promotica Diego Toscani, che risponderà alle domande di Irene Elisei, giornalista e conduttrice di Class CNBC.

In tale occasione, l’Amministratore Delegato di Promotica presenterà al mondo finanziario il modello di business, i risultati finanziari del 2020, la strategia di sviluppo e le prospettive future che prevedono, come annunciato in sede di IPO, una ulteriore espansione sui mercati italiani ed esteri, sia a livello di crescita organica sia in termini di M&A.