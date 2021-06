Sviluppo e innovazione sostenibile: un corso della Camera di Commercio

(red.) Fornire alle imprese gli strumenti necessari per orientarsi e sfruttare i nuovi trend emergenti legati allo sviluppo ed all’innovazione sostenibile. E’ questo l’obiettivo che si propone la Camera di Commercio di Brescia con l’organizzazione della rassegna formativa gratuita “Sustainability Awareness” che offrirà l’opportunità di svolgere un’ampia panoramica delle pratiche applicate ai processi aziendali e di approfondire, nel dettaglio, gli aspetti riguardanti specifici comparti produttivi.

Il percorso formativo avrà inizio il 10 giugno 2021 con un webinar didattico di carattere generale rivolto alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, che delineerà il contesto di riferimento riguardante i principali concetti inerenti al tema della sostenibilità, proseguendo nel corso del mese di giugno con cinque sessioni tematiche di approfondimento, ciascuna appositamente strutturata per gli specifici comparti produttivi (Agricoltura 14/6, Turismo 17/6, Edilizia 21/6, Agroalimentare 24/6, Altra Manifattura 28/6). Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 14,30 con termine alle ore 17,30 e saranno comodamente fruibili online. Sarà però anche possibile, nelle sessioni dedicate ai singoli settori, la presenza frontale fino a un massimo di 15 imprese.

L’iniziativa si svolge in concomitanza con la pubblicazione di uno specifico bando camerale di contributo economico finalizzato a supportare le imprese nell’acquisizione di servizi e consulenze specialistiche in tema di sostenibilità ambientale, nell’ambito dell’attività del Centro Sviluppo Sostenibilità (CSS), cabina di regia nata a seguito dell’accordo di partenariato siglato da Camera di Commercio di Brescia, Università degli Studi di Brescia, Confindustria Brescia, A2A S.p.a. e UBI Fondazione CAB, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Brescia. Il CSS opera su scala provinciale per la predisposizione e l’attuazione della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile nel territorio bresciano, armonizzandone gli obbiettivi e le azioni con i target dell’Agenda 2030 dell’ONU.

“La Camera di Commercio di Brescia – commenta il presidente Roberto Saccone – considera il tema della sostenibilità assolutamente strategico per lo sviluppo dell’economia territoriale. Questo è infatti il terreno su cui si gioca la competitività delle imprese nel prossimo futuro. L’impegno della Camera di Commercio è pertanto quello di sostenere progetti di promozione della cultura della sostenibilità, supportando e accompagnando le imprese verso processi e prodotti rispettosi dell’ambiente”.

Contemporaneamente allo svolgimento della rassegna “Sustainability Awareness”, quale ulteriore incentivo all’innovazione sostenibile delle Imprese bresciane, la Camera di Commercio di Brescia renderà disponibile anche un questionario digitale a partecipazione libera che potrà essere agevolmente compilato online da parte delle Aziende, al fine di accompagnarle nella valutazione del proprio posizionamento nei confronti della sostenibilità ed il relativo grado di conoscenza ed applicazione di possibili iniziative e metodologie all’interno della propria realtà.

Maggiori dettagli ed approfondimenti nel merito, oltreché il programma degli incontri e le modalità di iscrizione alle sessioni formative, sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Brescia.