Promotica partecipa alla “Iam Italia conference 2021”

(red.) Promotica, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – sarà tra i protagonisti della “Aim Italia conference 2021”, in programma dal 25 al 27 maggio 2021.

L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permette alle società quotate su Aim Italia di presentare i risultati raggiunti e le prospettive future ad analisti e investitori italiani e internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’Aim Italia Conference 2021 sarà organizzata in modalità virtuale, con meeting digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali.

Saranno collegati in video conferenza in data 26 maggio 2021, l’amministratore delegato di Promotica Diego Toscani, il vicepresidente e direttore generale Gabriele Maifredi, l’investor relation manager Patrizia Sambinelli e il team di investor relation advisor di Cdr Communication.

Nell’occasione, il management di Promotica presenterà i risultati di bilancio 2020, recentemente approvati. La società ha chiuso l’esercizio 2020 con tutte le grandezze economico finanziarie in forte crescita grazie all’elevato sforzo commerciale esercitato dalla struttura aziendale sul mercato di riferimento in termini di sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi a maggiore valore aggiunto.

In dettaglio, i ricavi sono stati pari a 57,0 milioni di euro, in crescita del 52,3% rispetto al 31 dicembre 2019, l’Ebitda ha registrato un aumento del 79,1% in confronto all’esercizio precedente ed il risultato netto si è attestato 4,3 milioni di euro, con un incremento a tripla cifra rispetto al valore di 2,1 milioni del 2019. La partecipazione all’evento si configura inoltre come occasione privilegiata per presentare agli investitori istituzionali il modello di business e la strategia di sviluppo di Promotica.