Massardi (Lega): “Con #iobevolombardo 1,6 milioni per gli operatori della ristorazione”

(red.) Si aprirà il 27 maggio prossimo la fase 2 del bando regionale #iobevolombardo, che prevede lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di 1,6 milioni di euro. La misura prevede la concessione di massimo due voucher del valore di 250 euro in favore degli operatori della ristorazione, da utilizzarsi presso i produttori e gli imbottigliatori regionali, per l’acquisto di vino di qualità DOP, DOCG e IGP.

“Il vino acquistato grazie ai voucher”, spiega Floriano Massardi, vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale, “dovrà essere illustrato ai clienti come prodotto di qualità del territorio. Questi ticket potranno rappresentare fino a un massimo del 60% del valore della fornitura”.

“I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese non agricole operanti nel settore della ristorazione”, prosegue Massardi, “aventi almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia. A queste imprese è richiesto inoltre di essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

“Prosegue il lavoro di Regione Lombardia di concerto con Unioncamere Lombardia; stiamo lavorando per di aiutare due settori economici fondamentali della nostra regione, agevolandoli economicamente e favorendone la collaborazione: l’obiettivo è quello di vedere sempre più spesso i vini lombardi nelle carte dei nostri ristoranti, bar, enoteche e hotel”, conclude Massardi.