Il Gruppo Brixia investe 2 milioni di euro nella Harg srl di Piadena

(red.) Con un investimento di 2 milioni di euro, Gruppo Brixia partecipa all’aumento di capitale di Harg srl, assumendone la maggioranza relativa. Start-up innovativa, nata nel 2017 a Piadena (Cr), Harg una società benefit, paradigma più evoluto d’impresa che integra agli obiettivi di profitto lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. A conferma della vocazione ad alti standard di sostenibilità la doppia certificazione ottenuta in ambito di gestione ambientale e della Qualità (ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015).

Hargh, attraverso il proprio brand Dysphameal, sviluppa e commercializza preparati alimentari disidratati a texture modificata appositamente studiati per persone affette da disfagia di diversa gravità.

Solo nel nostro Paese, oltre 6 milioni di persone sono a rischio di sviluppare questa patologia. La difficoltà di deglutizione può indurre perdita di peso, deficit proteico-energetico, sarcopenia, deterioramento funzionale, fragilità, aumento di patologie e una riduzione dell’aspettativa di vita.

Gruppo Brixia è una storica holding che, da oltre sessant’anni, fonda su collaborazione e cooperazione il proprio business, con un orientamento costantemente rivolto a progetti capaci di generare valore per la comunità. In quest’ottica, amplia ulteriormente il proprio portfolio aziendale con l’inserimento di una start-up nel settore nutraceutico con soluzioni innovative per la nutrizione di anziani e persone fragili.

Le soluzioni nutritive proposte da Dysphameal di Harg utilizzano solo ingredienti naturali, garantiscono principi nutritivi pari o superiori a quelli di un normale pasto. L’efficacia scientifica è garantita dall’attività di R&S effettuata in partnership con l’Università degli Studi di Genova.

Accanto a questi prodotti, che ne rappresentano il core business, Harg offre, attraverso altri brand di proprietà, servizi di prima colazione e macchine per l’erogazione dell’acqua (Italian Fruit and Coffee e Footprintwater), nell’ambito di un programma europeo per la riduzione dell’uso della plastica.

“Gruppo Brixia conferma con questo investimento il proprio impegno nel settore healthcare e a sostegno delle fragilità, operato attraverso l’azione diretta nei confronti di fondazioni, start-up innovative e green”, afferma l’Ad Umberto Cocco. “In questa direzione, infatti, nel recente passato il nostro presidente Patrizia Ondelli ha fondato la Carolina Zani Melanoma Foundation per sostenere la ricerca, diffondere la cultura della prevenzione ed aiutare i malati di melanoma e le loro famiglie. A ciò si aggiunge SR Labs, leader nello sviluppo di sistemi volti a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità permanenti o temporanee dando loro la possibilità di comunicare mediante tecnologie eye-tracking”.

“La nuova liquidità sarà destinata a finanziare lo sviluppo di Harg, potenziando la presenza sui mercati esistenti e supportando l’espansione su scala internazionale, anche grazie alla crescita per linee esterne attraverso acquisizioni”, dichiara Cristiano Benazzi, presidente del Cda di Harg. “L’ingresso del capitale di Gruppo Brixia è affiancato da un’ulteriore sottoscrizione da parte degli attuali soci, tra i quali manager e dipendenti della start-up”.