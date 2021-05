Abbigliamento moto, il marchio bresciano Hevik lancia Capsule Light Collection

(red.) In questo momento storico di grande difficoltà dovuto all’emergenza Covid-19, Hevik mette in campo tutto il proprio know-how per offrire soluzioni produttive dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nasce così Capsule Light Collection, linea che propone i bestseller del brand di abbigliamento moto e scooter con l’obiettivo di renderli accessibili a tutte le fasce di utenti.

Le referenze, identiche sotto ogni aspetto a quelle già in catalogo, sono cinque capispalla iconici dedicati ai diversi modi di vivere le due ruote: Stelvio Light, Stelvio Light Lady e Ikaro Light, d’ispirazione Adventure, Scirocco Light e Scirocco Lady dall’anima Urban.

In più, per offrire a tutti gli appassionati un perfetto total look Hevik, il capospalla si completa con jeans e caschi, tutti nuove proposte 2021: il jeans vintage Tucson e Tucson Lady, che strizzano l’occhio allo stile Cafè Racer e i caschi Tread, jet adatto ad un utilizzo cittadino, e Wrap, modulare perfetto per viaggiare in sella in e off road.

Capsule Light Collection è disponibile sul sito e-commerce e negli store dei rivenditori a partire da Maggio 2021.