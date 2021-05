(red.) E’ stato presentato il Master in Management dell’Impresa Responsabile dedicato a imprenditori e manager in ruoli di responsabilità o ad elevato potenziale sia dell’industria sia del terziario degli enti pubblici e privati.

Il percorso è promosso da Comunità montana della Valle Sabbia, Cassa rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Confindustria Brescia – Zona Valsabbia/Lago di Garda e è realizzato da Isfor – Fondazione Aib,

Il Master si concentrerà sull’approccio e sulle competenze dell’imprenditore e del manager che intendono lavorare in costante rapporto con il territorio, riconoscendo nel territorio l’humus da cui origina l’esperienza dell’impresa, il contesto da cui dipende il benessere delle persone che operano nell’impresa e, in larga misura, il successo dell’impresa.

Prenderà il via l’8 giugno e sarà strutturato in 5 moduli formativi per 147 ore di didattica, si svolgerà in presenza presso la Ex Centrale Elettrica di Barghe, via Ippolito Boschi 21, nelle giornate del martedì e del giovedì, dalle ore 16 alle 19. Ai partecipanti verrà garantita sempre la possibilità di fruire delle lezioni da remoto.

Il percorso è formato da 5 moduli.

1. Pianificare gli obiettivi e le risorse e controllare gli esiti in un quadro di responsabilità e sostenibilità

2. Pianificare la produzione e la catena di fornitura utilizzando tecnologie innovative

3. Organizzazione, HR management e comportamenti organizzativi in un’ottica di responsabilità e collaborazione

4. Commercio, marketing e comunicazione dal globale al locale e viceversa

5. Comprendere le evoluzioni di scenario e definire strategie responsabili.

Il dettaglio del percorso è disponibile sul sito di Isfor a questo link.

Per informazioni sui costi e sulle iscrizioni contattare Anna Maffina, Responsabile Alta Formazione Isfor, Via P. Nenni 30, Brescia – 030 2284511 – a.maffina@isforbrescia.it.