Cembre spa, nel primo trimestre 2021 crescono tutti gli indicatori

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente e A.D. Giovanni Rosani, ha approvato i risultati del primo trimestre 2021.

I ricavi delle vendite consolidati sono aumentati del 5,0% rispetto al primo trimestre 2020, passando da 36,5 milioni di euro a 38,3 milioni di euro. Le vendite in Italia nei primi tre mesi del 2021, pari a 15,7 milioni di euro, sono aumentate del 9,5%, mentre quelle estere, pari a 22,6 milioni di euro, sono cresciute del 2,0%. Nel primo trimestre 2021 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 41,0% in Italia, per il 49,2% nella restante parte d’Europa e per il 9,8% nel resto del mondo.

Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA) nel primo trimestre è aumentato del 3,0%, passando da 9,9 milioni di euro, pari al 27,1% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2020, a 10,2 milioni di euro, pari al 26,6% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2021. In aumento, nel periodo l’incidenza del costo del venduto, mentre è in calo il peso del costo per servizi. Il costo del personale è in aumento rispetto al primo trimestre del 2020, sul quale già pesavano i primi effetti della pandemia, che aveva comportato un maggiore utilizzo di ferie e permessi e il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. Il numero medio dei dipendenti del Gruppo nel periodo, è passato da 754 a 763 unità.

Il risultato operativo consolidato (EBIT) del primo trimestre 2021, pari a 7,4 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 19,3% sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 2,4%, rispetto ai 7,2 milioni di euro dei primi tre mesi dello scorso esercizio, corrispondenti al 19,7% dei ricavi delle vendite.

L’utile ante imposte consolidato dei primi tre mesi 2021, pari a 7,5 milioni di euro, che corrisponde al 19,6% delle vendite, è salito del 3,7% rispetto a quello dei primi tre mesi del 2020, pari a 7,2 milioni di euro, corrispondenti al 19,8% delle vendite.

L’utile netto consolidato del primo trimestre 2021 è pari a 5,6 milioni di euro, corrispondenti al 14,7% delle vendite; tale risultato è aumentato del 7,4 per cento rispetto al 2020, quando nello stesso periodo il risultato fu di 5,3 milioni di euro, pari al 14,4% delle vendite.

La posizione finanziaria netta consolidata, è aumentata, passando da un saldo positivo di 4,7 milioni di euro al 31 marzo 2020, ad un saldo positivo di 9,6 milioni di euro al 31 marzo 2021. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per 8,4 milioni di euro. Tra i debiti finanziari a breve termine non sono stati considerati i debiti verso azionisti per dividendi 2020, pari a 15,07 milioni di euro (analogamente a quanto fatto lo scorso anno per 15,05 milioni di euro) pagabili dal 19 maggio 2021, deliberati dall’assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2021.

Gli investimenti effettuati dal Gruppo nel primo trimestre del 2021 ammontano a 3,5 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020, quando ammontavano a 1,9 milioni di euro.