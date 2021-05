Contributi e agevolazioni per le imprese: webinar di Confartigianato

(red.) Scoprire, ma soprattutto cogliere tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione per le imprese. Opportunità che spesso passano in sordina proprio per la mancanza di informazione, per le tempistiche strette e le modalità non sempre immediate. Per questo Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale e la Cooperativa Artigiana di Garanzia hanno promosso un webinar che si terrà martedì 18 maggio, a partire dalle ore 18,30 dal titolo: “Contributi e agevolazioni. Tutte le opportunità per le imprese”. Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti interverranno Franco Guarino, responsabile Area Credito e Amanda Paroli, referente Area Servizi Tecnici e Formativi – Settore Formazione, di Confartigianato Brescia.

Si parlerà di imprenditoria giovanile e femminile e delle nuove imprese a tasso zero, di digital business: dall’e-commerce ai voucher digitali 4.0, dei bandi per la sicurezza e l’ambiente, ai quelli per la formazione continua e l’aggiornamento professionale di imprenditori e dipendenti, della “nuova Sabatini” per i beni strumentali, macchinari e attrezzature sino ai recenti bandi disponibili per la partecipazione alle prossime fiere. La partecipazione è gratuita previa registrazione sul sito www.confartigianto.bs.it oppure contattando il numero 030 3745284 per la ricevezione del link all’evento.