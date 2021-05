Antares Vision, ok all’offerta per investitori istituzionali qualificati

(red.) Antares Vision rende noto che in data 11 maggio 2021 si è conclusa con successo l’offerta globale di sottoscrizione e vendita delle azioni ordinarie della Società riservata a investitori istituzionali qualificati (qualified institutional buyers) negli Stati Uniti d’America, nonché ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d’America e altri Paesi, finalizzata alla costituzione del flottante minimo necessario ai fini dell’ammissione della Società alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori esteri ed italiani, con un’ampia diversificazione geografica che comprende Stati Uniti d’America, Regno Unito, Italia ed Europa Continentale. In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate 19.550.000 Azioni.

Pertanto, tenuto conto del corrente grado di diffusione dell’azionariato di Antares Vision, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato ad esito del Collocamento Istituzionale sarà adeguato rispetto al minimo requisito richiesto da Borsa Italiana S.p.A. per l’ammissione a quotazione sul MTA, eventualmente segmento STAR.

Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 11,50 per Azione. In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di Antares Vision alla data di avvio delle negoziazioni sul MTA, eventualmente segmento STAR, sarà pari a Euro 793 milioni.