Euro Cosmetic: approvati conti del primo trimestre, ricavi oltre 6,5 milioni

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), riunitosi in data 7 maggio in tarda serata, ha approvato i Ricavi Prodotto Finito al 31 marzo 2021, non sottoposti a revisione legale, che risultano pari a € 6.551.046, in crescita del 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pari a € 6.494.488).

Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati conseguiti nei primi tre mesi del 2021. Abbiamo operato in un contesto di mercato ancora fortemente influenzato dalla pandemia Covid-19, in cui hanno pesato il calo delle vendite della GDO che ha subito il confronto con l’anno precedente quando l’Italia era prossima a entrare in lockdown e si verificò una corsa alle scorte da parte delle famiglie, e del settore professional – centri di bellezza, saloni parrucchieri e hotellerie-, dovuto alle chiusure imposte dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria. La progressiva accelerazione della campagna vaccinale ci rende però fiduciosi che si prospetti per i prossimi mesi una piena ripresa di quest’ultimo settore. Ci tengo infine a sottolineare che continuano come da programma tutti gli investimenti importanti in innovazione, nell’ampliamento dell’area logistica e produttiva e nel marketing strategico, secondo la nostra consueta logica industriale che pensa ad uno sviluppo futuro immediato e di medio-lungo periodo”.