Promotica, campagna per Cash & Carry da oltre un milione di euro

(red.) Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing atte ad aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy – comunica l’avvio della campagna di fidelizzazione per Cash & Carry, insegna parte di Selex Gruppo Commerciale, dedicata alla vendita all’ingrosso.

La campagna, del valore totale di oltre un milione, è una raccolta punti a catalogo valida nei 68 punti vendita dell’insegna, distribuiti in 9 regioni da nord a centro-sud del Paese. Fino al 30 gennaio 2022 i clienti professionali di Cash & Carry potranno collezionare un punto elettronico ogni 25 euro spesi, a cui si sommeranno punti doppi o aggiuntivi previsti in determinati periodi e legati all’acquisto dei cosiddetti “prodotti Jolly”.

Il catalogo 2021 comprende una varietà di premi destinati ad utilizzo sia personale che professionale: prodotti per la propria attività, per la casa, il tempo libero, la cura della persona, accessori per il viaggio, complementi d’arredo ed articoli tecnologici, solo per citarne alcuni. Particolare attenzione è stata posta nell’inserimento di prodotti Made in Italy e realizzati dalle principali realtà artigianali del nostro Paese.

Cliente dell’operazione promozionale è l’insegna Cash & Carry, format distributivo dedicato alla vendita all’ingrosso per una clientela professionale, caratterizzato da una vasta offerta commerciale altamente competitiva in termini di qualità-prezzo. Cash & Carry è parte di Selex Gruppo Commerciale, presente in tutta Italia con 3.207 punti vendita facenti capo anche ai marchi A&O, Famila e molteplici insegne regionali e locali. A gennaio 2021, il Selex Gruppo Commerciale è diventato il secondo attore della DMO nazionale, in seguito all’entrata dei soci del Consorzio SUN, evento che gli ha permesso di raggiungere una quota di mercato superiore al 13%.

Promotica, grazie alla sua consolidata esperienza nel settore loyalty, ha offerto al cliente il massimo supporto durante ogni fase della campagna promozionale, occupandosi in prima persona della gestione globale della campagna, dalla fase iniziale di ideazione fino alla fase operativa.

Diego Toscani, Amministratore Delegato di Promotica, ha così commentato: “Tra le diverse tipologie di attività loyalty di cui ci occupiamo, la realizzazione e gestione dei cataloghi premi è centrale. Iniziare il mese di maggio proprio con la presentazione del catalogo 2021 per Cash & Carry è dunque motivo di orgoglio, trattandosi del principale investimento in fidelizzazione di un’insegna ad alto tasso di crescita, parte di Selex Gruppo Commerciale, il secondo attore del settore GDO in Italia. Questa campagna è per noi un banco di prova, un’ulteriore opportunità per dimostrare la nostra competenza in ambito loyalty. Un progetto importante anche per i valori che mette al centro, l’italianità in primis, con l’inserimento a catalogo di numerosi prodotti Made in Italy e che portano alla ribalta le eccellenze del nostro artigianato”.