Ad Abp Nocivelli, il facility management del Fatebenefratelli Sacco

(red.) Abp Nocivelli spa, azienda con sede Castegnato specializzata nella realizzazione di impianti tecnologici e nei servizi di Facility Management, leader di settore a livello nazionale nella gran parte delle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, comunica di essersi aggiudicata l’affidamento del facility management dei presidi ospedalieri e territoriali della Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, in merito ai lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria correttiva in ambito impiantistico elettrico, tecno-meccanico e idrosanitario.

La durata dei lavori è stimata in 24 mesi, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. “Siamo felici per questa aggiudicazione, la quale, oltre ad ampliare ulteriormente il nostro portafoglio commesse, ci consente di espanderci e consolidarci anche a Milano, collaborando con una struttura di assoluto prestigio come l’Ospedale Sacco”, ha dichiarato Nicola Turra, amministratore delegato di Abp Nocivelli.