Antares Vision: Alessandro Baj Badino responsabile Investor Relations

(red.) Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), comunica che Alessandro Baj Badino è stato nominato Responsabile Investor Relations della società.

Con oltre 20 anni di esperienza in ruoli dirigenziali e avendo sviluppato competenze in investor relations, analisi e valutazioni aziendali, e finanza strutturata (quotazioni, M&A, emissione e rifinanziamento di debito), Alessandro si unisce al Gruppo Antares Vision provenendo dal Gruppo Guala Closures, dove negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo responsabile Investor Relations e contribuito alla creazione di solidi rapporti con gli investitori, migliorando sia la visibilità che la credibilità della società nei mercati finanziari.

Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Financial Director di AC Milan, principalmente focalizzandosi sul rifinanziamento globale del gruppo. Precedentemente è stato in Poste Italiane, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Investor Relation e partecipato alla finalizzazione dell’IPO; che è stata la più grande privatizzazione negli ultimi quindici anni e la più grande quotazione in Europa nel 2015. Prima ha ricoperto il ruolo di Director Investor Relation per il Gruppo Lottomatica/Gtech/IGT, dove ha contribuito all’intero processo di acquisizione di IGT e al relativo finanziamento; inoltre, si è occupato del delisting del gruppo dal mercato azionario italiano e listing su NYSE. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi, Alessandro ha iniziato la sua carriera come auditor per EY e successivamente si è mosso nella ricerca e analisi azionaria per circa 16 anni, di cui 12 presso Deutsche Bank, dove si è occupato principalmente della copertura di società industriali, media e gaming.

Emidio Zorzella, presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad Alessandro Baj Badino nel gruppo Antares Vision. Con la sua esperienza e competenza potrà dare un contributo di valore al progetto di crescita del Gruppo, come riferimento per gli investitori e per il mercato finanziario. Proseguiamo il nostro piano di sviluppo con il rafforzamento della nostra struttura e della nostra organizzazione”.