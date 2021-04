Migross: a Castenedolo inaugurato un nuovo Superstore

(red.) Migross, importante realtà della Grande Distribuzione Organizzata, ha inaugurato questa mattina un nuovo Superstore a Castenedolo, in provincia di Brescia. Dopo il punto vendita di Bozzolo, nel mantovano, si tratta del secondo negozio che adotta il nuovo concept studiato da Migross, con servizi innovativi e tecnologici, che rendono più semplice e diretto il contatto con il cliente durante la shopping experience.

Il Superstore, sito in via Brescia 65/67, nasce dal recupero di un immobile riqualificato e radicalmente ristrutturato dopo la chiusura nel 2020 di IperSimply.

Oltre alla riqualifica del centro Migross si è impegnata nell’assunzione di 34 dipendenti, di cui 11 operanti nella gestione precedente garantendogli quindi continuità d’impiego. La forza lavoro complessiva conta 66 persone, di cui il 68% è donna.

All’interno del Superstore Migross propone gli store specializzati che fanno parte della sua ricca offerta. Il cliente infatti, può trovare Buddy, il petstore dedicato agli amici animali e il Caffè&Bistrò RediSapori, la soluzione giusta per la colazione, il pranzo e per l’aperitivo.

All’interno dell’area vendita si trovano Beautypharma, la parafarmacia di casa Migross, LaPral, la storica insegna di Verona dove pasticceri e fornai sfornano e cuociono migliaia di prodotti ogni giorno. Le partnership con Sushinbox e Cewe concludono l’offerta che presenta rispettivamente un corner dedicato alla preparazione di sushi fresco e una macchina per la stampa istantanea di foto e biglietti di auguri.