(red.) Nova spa, socio del Gruppo Euronics, ufficializza la firma di un accordo per il passaggio di quattro punti vendita ex Galimberti nella propria rete. A essere coinvolti nell’operazione sono i negozi di Via Solari a Milano, di Seregno (MB), di Pavia e di Lonato (al Leone Shopping Center). L’acquisizione prevede il rilancio e la salvaguardia dei livelli occupazionali – pari a circa 50 posti di lavoro – e riconferma la volontà di assicurare la presenza dell’insegna del Gruppo Euronics nelle aree strategiche del territorio lombardo.

Il Socio Nova, infatti, che detiene la leadership nella capitale e nel Lazio con 28 negozi, incrementa ulteriormente il presidio in una regione che offre grandi opportunità di crescita e dove conta già 15 store che ora salgono a 19. “Questo importante passo vuole confermare il ruolo centrale della nostra società e del marchio Euronics nel mercato dell’elettronica di consumo e nello stesso tempo contribuire a tutelare l’occupazione in un momento economico molto complesso” ha commentato Stefano Caporicci, presidente di Nova: “Siamo certi che i quattro nuovi negozi concorreranno a consolidare il nostro sviluppo nel bacino lombardo, dove siamo presenti da soli due anni e nel quale stiamo mettendo a fattor comune la nostra forte esperienza maturata sul territorio laziale con molti punti in comune con quello padano”.

Con quest’accordo sale a 47 il numero complessivo degli store di Nova e a circa 700 il numero dei dipendenti. Il socio del Gruppo Euronics ha raggiunto lo scorso anno un fatturato di 225 milioni di euro (al netto d’iva) in crescita del 3,7% rispetto all’anno precedente.

La riapertura dei quattro punti vendita Euronics prende il via oggi con il ritorno in attività della location di Pavia e nelle prossime settimane degli altri negozi.