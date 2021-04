È online il nuovo portale di Confartigianato Imprese Brescia

(red.) Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale ha lanciato in questi giorni il nuovo portale web ufficiale dell’organizzazione all’indirizzo www.confartigianato.bs.it. Semplice e facile da usare, consentirà di essere sempre in contatto con l’organizzazione e rimanere aggiornati sulle principali novità e iniziative di sistema.

Il restyling grafico e strutturale è stato pensato con l’obiettivo di fornire nel modo più ampio ed esaustivo possibile informazioni e servizi, in maniera semplice ed immediata, al fine di consentire una facile consultazione e massima fruibilità da qualsiasi dispositivo: Pc, Smartphone e Tablet. Particolare importanza assume la sezione News, costantemente aggiornata con approfondimenti normativi, notizie economiche e di tutti i settori dell’impresa e dell’artigianato.

Sul portale il nuovo calendario con tutti i percorsi di formazione e la sezione Eventi, attraverso la quale si potranno prenotare posti riservati ai meeting e ai seminari in programma. Al fine di migliorare i servizi a disposizione di associati e imprese è stata lanciata inoltre un’indagine relativa all’esperienza personale in Confartigianato Brescia. Al termine del questionario si potrà accedere ad uno sconto del 10% sull’attivazione di un servizio entro il 31 maggio 2021.